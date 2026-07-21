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Extern· 1 min citire
Grecia intră sub cupola de foc. Temperaturile pot depăși 41 de grade în zonele preferate de turiști
Grecia
Grecia se pregătește pentru primul episod serios de caniculă din acest an, după ce până acum a fost ferită de temperaturile extreme care au lovit mare parte din Europa. Meteorologii au emis deja alerte, iar în următoarele zile valorile ar putea ajunge sau chiar depăși 40 de grade Celsius, potrivit Realitatea PLUS.
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