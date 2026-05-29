Bulgarii alungă avioanele militare americane ca răspuns la refuzul Washingtonului de a ridica vizele pentru SUA

Autoritățile de la Sofia au anunțat că vor permite aeronavelor militare americane să staționeze pe teritoriul Bulgariei doar până la sfârșitul lunii iunie, pe fondul tensiunilor generate de lipsa progreselor în privința eliminării vizelor pentru cetățenii bulgari în Statele Unite.

Decizia a fost anunțată de prim-ministrul bulgar Rumen Radev, care a subliniat că Sofia nu poate accepta o prelungire pe termen lung a staționării forțelor americane în actualele condiții, scrie Reuters.

Disputa privind vizele, în centrul relațiilor bilaterale

Potrivit declarațiilor oficiale, Bulgaria a cerut în mod repetat avansarea procesului de eliminare a vizelor pentru cetățenii săi care călătoresc în Statele Unite, însă fără un răspuns favorabil din partea Washingtonului.

În acest context, Sofia a decis să își ajusteze poziția privind prezența militară americană pe teritoriul național.

„Înţeleg pe deplin complexitatea procedurilor de reglementare şi nevoia de timp, dar avem şi noi priorităţi şi proceduri şi nu putem răspunde pozitiv solicitării de staţionării de lungă durată a aeronavelor şi tancurilor pe aeroportul din Sofia”, a declarat Radev, potrivit agenției BTA.

Prezență militară americană temporar prelungită

În prezent, aeronave militare americane sunt găzduite în capitala Sofia în baza unui acord valabil până la sfârșitul lunii mai.

Guvernul bulgar a decis totuși să permită prelungirea prezenței acestora până la sfârșitul lunii iunie, pentru a oferi timp suplimentar pentru eventuale progrese diplomatice între cele două state.

Dialog direct cu Washingtonul

Discuțiile pe această temă au inclus inclusiv contacte la nivel înalt. La începutul lunii, președintele bulgar a purtat o discuție cu președintele american Donald Trump, solicitând accelerarea procesului de ridicare a vizelor pentru cetățenii bulgari.

Potrivit oficialilor de la Sofia, partea bulgară a cerut ca problema să fie analizată în regim de urgență, însă nu a primit un răspuns concret.