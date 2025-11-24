Nicolae Robu s-a simţit rău în noaptea de duminică spre luni şi sunat la numărul de urgenţă 112, fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Judeţean Timişoara.



Din primele date reiese că fostul primar al Timişoarei ar fi suferit un puseu puternic de tensiune. Medicii au decis să îl interneze pe Secţia de Terapie Intensivă Coronarieni, unde îi fac mai multe investigaţii. Specialiştii urmează să stabilească dacă este nevoie de o intervenţie chirurgicală.



În anul 2012, în timpul campaniei electorale, Nicolae Robu a fost supus unei intervenţii, fiind operat pe cord deschis. La acea vreme, medicii de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara i-au făcut patru bypass-uri, după ce a acuzat dureri puternice în zona inimii.