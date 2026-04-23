”La finalul şedinţei de guvern, premierul Ilie Bolojan a ţinut să le mulţumească miniştrilor susţinuţi de Partidul Social-Democrat, care nu au fost prezenţi la şedinţă, a subliniat faptul că aceasta a fost o muncă de echipă. Tot ceea ce s-a realizat în cele 10 luni, cu bune, cu, rele, a fost o muncă de echipă foarte importantă, la care fiecare şi-a adus contribuţia şi pentru care, sigur, fiecare are partea lui de responsabilitate”, a spus Ioana Dogioiu, după şedinţa Executivului.



Purtătorul de cuvânt a menționat că premierul a transmis mulţumiri speciale vicepremierui Marian Neacşu, pentru felul în care a înţeles să colaboreze cu premierul şi cu echipa guvernamentală, în general, în această perioadă.



”Procedura legală, pentru că numai de ea vă pot vorbi în acest moment, este că după ce aceste demisii vor fi depuse şi înregistrate la Cancelaria premierului, în momentul în care le vom vedea, împreună cu propunerile de interimari, vor fi trimise la Palatul Cotroceni, la Preşedinţia României, în vederea emiterii aprobării şi emiterii decretelor de revocare, respectiv numirea în funcţia de interimari, după care guvernul îşi continuă activitatea normală, este ceea ce a subliniat şi premierul la finalul şedinţei de guvern”, a mai spus Dogioiu.



În plus, ea a ținut să precizeze faptul că ”ceea ce a mai cerut premierul este ca din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii oameni, exclusiv pe criteriul competenţei şi a felului în care îşi fac datoria, nu pe criterii politice”.

Întrebată dacă secretarii de stat ai PSD vor pleca sau nu, Ioana Dogioiu a răpsuns: ”Eu nu pot să vă confirm în acest moment nicio demisie. Nu ştiu ce vor opta domniile lor să facă secretarii de stat. Ceea ce vă pot spune este ceea ce a cerut premierul la sfârşitul şedinţei de guvern, în ministere nu se vor face eliberări din funcţie pe criterii politice”.

În ceea ce privește lista miniştrilor interimari la portofoliile PSD, Ioana Dogioiu a afirmat că deocamdată prim-ministrul încă lucrează la o potenţială listă, care va fi activată în funcţie de depunerea demisiilor de către miniştrii social-democrați.