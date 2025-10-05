Manifestanții au vandalizat magazine despre care au susținut că au legături cu Israelul, în timpul unui marș în mare parte pașnic la care au participat 70.000 de protestatari, sâmbătă, a precizat poliția.

Zeci de mii de persoane au participat la proteste la Madrid și în zeci de alte orașe spaniole, precum și la Roma și Lisabona, pe fondul furiei provocate de interceptarea de către Israel a flotilei umanitare Global Sumud, care plecase din Barcelona, încercând să spargă blocada impusă teritoriului palestinian.



Dintre cei 49 de spanioli care au fost reținuți de forțele israeliene din rândul participanților la flotila pentru Gaza, 21 urmau să se întoarcă în Spania din Tel Aviv duminică, a menționat ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, pentru televiziunea spaniolă RTVE.

Spania, care a recunoscut un stat palestinian în mai 2024 și a criticat vocal acțiunile Israelului în Gaza, a interzis luna trecută livrarea de arme sau combustibil pentru avioane de uz militar către Israel.