Printre cei expulzați se află 36 de cetățeni turci, dar și cetățeni din SUA, Emiratele Arabe Unite, Algeria, Maroc, Italia, Kuweit, Libia, Malaezia, Mauritania, Elveția, Tunisia și Iordania, au adăugat surse ministeriale. În total au fost reținuți în jur de 450 de activiști.



Potrivit surselor citate, zborul Turkish Airlines urma să aterizeze în jurul orei locale 15:40 (12:40 GMT).



Ministerul israelian al Afacerilor Externe a confirmat sâmbătă expulzarea a 137 de militanți pro-palestinieni din flotila pentru Gaza către Turcia, după ce miercuri flotila a fost interceptată, relatează AFP.



"Alți 137 de provocatori din flotila Hamas-Sumud au fost expulzați astăzi în Turcia", a anunțat ministerul într-un comunicat pe X. "Israelul încearcă să accelereze expulzarea tuturor provocatorilor", a adăugat textul, precizând "unii dintre ei pun obstacole deliberat procesului legal de expulzare"



Ministrul italian de Externe Antonio Tajani a declarat că 26 de italieni se aflau la bordul avionului care a plecat spre Turcia, în timp ce alți 15 sunt în continuare reținuți în Israel și urmează să fie expulzați săptămâna viitoare.



"Am dat din nou instrucțiuni ambasadei Italiei de la Tel Aviv să se asigure că compatrioților rămași li se respectă drepturile", a postat Tajani pe X.



Un prim grup de italieni din flotilă - format din patru parlamentari - a ajuns la Roma vineri.



"Cei care au acționat legal sunt persoanele din acele bărci; cei care au acționat ilegal sunt cei care i-au împiedicat să ajungă în Gaza", a declarat în cadrul unei conferințe de presă de la Roma Arturo Scotto, unul dintre parlamentarii italieni care au luat parte la misiune.



"Am fost opriți cu brutalitate... și luați ostatici cu brutalitate", a declarat Benedetta Scuderi, un alt parlamentar italian.



Potrivit Adalah, un grup israelian care oferă asistență juridică membrilor flotilei, unora dintre ei li s-a interzis accesul la avocați, și nu au putut obține apă și medicamente.



Activiștii au fost de asemenea"forțați să îngenuncheze cu mâinile legate cel puțin cinci ore, după ce unii participanți au scandat "Palestina liberă", a informat Adalah. Ministerul israelian de Externe nu a răspuns unei solicitări de a comenta informația, notează Reuters, conform sursei precizate anterior.