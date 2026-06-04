SUA nu renunță la Groenlanda. Rubio spune că insula aparține Danemarcei „deocamdată”

Sursă: Realitatea.net

Secretarul de Stat american Marco Rubio a recunoscut miercuri că Groenlanda face parte din Danemarca „pentru moment”, lăsând însă să se înțeleagă că Washington nu a renunțat la interesul față de viitorul insulei arctice în arhitectura de securitate occidentală.

Audiat în fața Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților, Rubio a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă SUA ar trebui să dețină teritoriul pentru a-l apăra, preferând să sublinieze că negocierile cu Danemarca și Groenlanda sunt în curs.

Marco Rubio: Groenlanda face parte din Danemarca „deocamdată”

„Suntem implicați în discuții cu Groenlanda și Danemarca privind utilizarea insulei pentru apărarea colectivă a tuturor”, a declarat Rubio, adăugând că se așteaptă la „vești destul de bune” în urma acestor convorbiri, potrivit Politico .

Declarațiile vin la scurt timp după ce premierul danez Mette Frederiksen a prezentat miercuri un nou guvern de coaliție, încheind luni de incertitudine politică.

Ministrul de Externe Lars Løkke Rasmussen și-a păstrat portofoliul și este așteptat să rămână principalul interlocutor al Copenhagei cu Washingtonul pe tema Groenlandei.