Se dau amenzi de 100 de euro pentru pietonii care folosesc telefonul pe trecerea de pietoni. Țara care pregătește reguli mai dure

Sursă: Realitatea.net

Slovacia ar putea deveni una dintre țările europene cu cele mai stricte reguli privind utilizarea telefoanelor mobile de către pietoni. Un proiect de modificare a legislației rutiere prevede sancțiuni financiare pentru persoanele care traversează strada în timp ce sunt distrase de dispozitive electronice.

Noile măsuri vizează creșterea siguranței în trafic și reducerea numărului de incidente provocate de neatenția pietonilor în zonele de traversare.

Pietonii vor trebui să fie atenți la trafic înainte de a traversa

Potrivit proiectului legislativ, persoanele care intenționează să traverseze strada vor avea obligația de a verifica atent traficul și de a ține cont de viteza și distanța autovehiculelor care se apropie.

De asemenea, legea va interzice pătrunderea bruscă pe carosabil, fără asigurarea prealabilă a condițiilor de siguranță.

Autoritățile consideră că aceste măsuri sunt necesare într-un context în care tot mai mulți pietoni sunt distrași de telefoane mobile, căști sau alte dispozitive electronice în timpul traversării.

Folosirea telefonului care reduce atenția va fi sancționată

Una dintre cele mai importante modificări prevede că pietonii nu vor putea utiliza telefoane mobile sau alte dispozitive electronice într-un mod care le afectează capacitatea de a observa situația din trafic.

Legislația nu interzice simpla deținere a telefonului în mână, ci utilizarea acestuia în condiții care diminuează atenția acordată circulației rutiere.

Astfel, persoanele care citesc mesaje, urmăresc conținut video, navighează pe internet sau desfășoară alte activități care le distrag atenția în timp ce traversează ar putea fi sancționate.

Amenzi de până la 100 de euro

Reprezentanții poliției slovace au confirmat că încălcarea noilor reguli va fi considerată contravenție.

Conform proiectului, amenda aplicată pe loc poate ajunge la 50 de euro, iar în anumite situații sancțiunea poate fi majorată până la 100 de euro în cadrul procedurilor administrative.

Autoritățile speră că măsura va contribui la reducerea comportamentelor riscante și la creșterea responsabilității în rândul participanților la trafic.

Când vor intra în vigoare noile reguli

Dacă proiectul legislativ va fi aprobat în forma actuală, noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 septembrie 2026.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de îmbunătățire a siguranței rutiere și de adaptare a legislației la noile obiceiuri generate de utilizarea intensă a tehnologiei mobile.

Specialiștii în domeniul siguranței rutiere avertizează că distragerea atenției cauzată de telefoanele mobile reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor în care sunt implicați pietoni, motiv pentru care tot mai multe state analizează măsuri similare.