Cea mai căutată femeie din Germania, condamnată după 30 de ani de fugă. Daniela a primit 13 ani de închisoare

Daniela Klette, considerată ani la rând cea mai căutată femeie din Germania, a fost condamnată la 13 ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de mai multe jafuri armate comise în perioada în care s-a ascuns de autorități.

Verdictul a fost pronunțat de tribunalul regional din Verden, după un proces care a durat 14 luni și s-a desfășurat sub măsuri stricte de securitate.

Fosta membră RAF, condamnată pentru jafuri armate și răpire

Instanța a decis condamnarea Danielei Klette pentru:

șase capete de acuzare de jaf agravat;

răpire în scop de răscumpărare;

deținere ilegală de arme militare.

Procurorii au susținut că femeia, în vârstă de 67 de ani, a participat la mai multe jafuri între 1999 și 2016 pentru a finanța viața clandestină a foștilor membri ai Facțiunea Armata Roșie, cunoscută și ca gruparea Baader-Meinhof.

Anchetatorii estimează că grupul ar fi furat peste două milioane de euro din atacuri asupra vehiculelor de transport valori și supermarketurilor.

Daniela Klette a fost prinsă după trei decenii de fugă

Fosta extremistă de stânga a fost arestată în februarie 2024 într-un apartament din cartierul Kreuzberg din Berlin, unde trăia sub o identitate falsă de aproximativ 20 de ani.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit:

arme;

documente false;

peruci;

aur;

aproximativ 240.000 de euro cash;

o bazooka falsă.

Autoritățile au anunțat că în apartament au fost găsite și urme ADN aparținând altor doi fugari, Burkhard Garweg și Ernst-Volker Staub, care sunt încă dați în urmărire.

Susținătorii au protestat în sala de judecată

În momentul pronunțării sentinței, Daniela Klette a rămas impasibilă, însă mai mulți simpatizanți aflați în sală au huiduit judecătorii și au scandat sloganuri în favoarea acesteia.

În fața tribunalului au avut loc manifestații de susținere, iar protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum „Solidaritate cu Daniela”.

RAF, una dintre cele mai violente organizații extremiste din Germania

Facțiunea Armata Roșie a fost una dintre cele mai temute organizații radicale din Europa Occidentală în anii ’70 și ’80.

Cunoscută și sub numele de gruparea Baader-Meinhof, organizația a fost fondată de Andreas Baader și Ulrike Meinhof.

Gruparea extremistă a fost responsabilă pentru:

atentate cu bombă;

răpiri;

asasinate;

atacuri armate în fosta Germanie de Vest.

Potrivit autorităților germane, RAF este responsabilă pentru moartea a cel puțin 30 de persoane și rănirea altor aproximativ 200.

Acuzații suplimentare pentru Daniela Klette

Pe lângă condamnarea recentă, procurorii germani o acuză pe Daniela Klette și de implicare în trei atacuri motivate politic din anii ’90, perioadă în care RAF încă era activă.

În timpul procesului , fosta militantă a susținut că este victima unui proces politic și a declarat că rămâne fidelă ideilor sale împotriva „capitalismului și patriarhatului”.