Un minor de 11 ani a fost ucis de doi adolescenți după o partidă de pescuit. Theo a fost strangulat de amicii săi

Un caz cutremurător a șocat Franța, după ce un copil în vârstă de doar 11 ani a fost ucis într-o zonă împădurită din orașul Rennes. Principalii suspecți sunt doi adolescenți, un băiat de 16 ani și o fată de 15 ani, care au recunoscut că l-au strangulat pe minor.

Anchetatorii spun că tragedia ar fi pornit de la dorința suspecților de a recupera un echipament de pescuit în valoare de câteva zeci de euro.

Copilul a fost găsit fără viață pe malul râului Vilaine

Crima a avut loc într-o zonă împădurită aflată pe malul râului Vilaine, în apropierea centrului orașului Rennes.

Alarma a fost dată de un cuplu de localnici care a auzit țipetele unui copil și a sunat imediat la poliție.

La sosirea echipajelor, oamenii legii au descoperit trupul neînsuflețit al băiatului, care avea un prosop de baie strâns în jurul gâtului.

Autopsia efectuată ulterior a confirmat faptul că minorul a murit prin strangulare.

Suspecții au recunoscut atacul

Potrivit procurorilor francezi, victima venise la pescuit împreună cu cei doi adolescenți suspectați de crimă.

Anchetatorii susțin că: băiatul de 16 ani și fata de 15 ani au fugit după incident;

bunurile copilului dispăruseră de la locul tragediei, iar o parte dintre obiectele victimei au fost găsite ulterior în urma perchezițiilor făcute la domiciliile suspecților.

Procurorul Frédéric Teillet a declarat că cei doi adolescenți au admis implicarea în atac și au recunoscut că l-au strangulat pe copil înainte de a fugi cu echipamentul de pescuit.

Relația dintre victimă și suspecți

Conform anchetei preliminare , băiatul ucis, identificat drept Théo, l-ar fi cunoscut recent pe adolescentul de 16 ani.

Cei doi ar fi mers la pescuit împreună cu o zi înainte de tragedie și stabiliseră să se întâlnească din nou pentru o nouă partidă de pescuit.

„Declarațiile lor nu sunt pe deplin concordante”, au transmis anchetatorii, care încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs atacul și care a fost rolul fiecărui suspect.

Cei doi suspecți au fost reținuți și urmează să fie prezentați în fața magistraților.

Procurorii analizează încadrarea juridică a faptei, iar una dintre variantele luate în calcul este cea de omor asupra unui minor.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile franceze încearcă să afle toate circumstanțele care au dus la această crimă care a șocat opinia publică.