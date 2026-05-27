Oficiali europeni avertizează: Rusia ar putea provoca NATO mai devreme decât se estima

Serviciile de informații și structurile militare europene își schimbă evaluările privind riscul unui conflict direct între Rusia și NATO. Dacă până recent oficialii occidentali considerau că Vladimir Putin nu ar fi pregătit pentru o confruntare cu Alianța înainte de finalul acestui deceniu, noile analize arată că Moscova ar putea încerca o escaladare mult mai devreme.

Potrivit unor oficiali europeni citați de presa internațională, Kremlinul ar putea identifica chiar în următoarele 12 luni o „fereastră de oportunitate” pentru a provoca tensiuni militare cu state membre NATO, în special în zona baltică. Îngrijorările apar pe fondul schimbărilor din strategia Rusiei și al noilor măsuri adoptate de regimul lui Vladimir Putin.

Statele baltice, din nou în centrul tensiunilor

Oficialii europeni atrag atenția că Rusia a reluat discursul folosit înaintea anexării Crimeei și a invaziei din Ucraina. Moscova vorbește din nou despre presupusa discriminare a populației rusofone din statele baltice și a adoptat inclusiv o lege care îi permite lui Vladimir Putin să folosească armata în afara granițelor pentru „protejarea cetățenilor Federației Ruse”.

Analiștii occidentali avertizează că un astfel de pretext ar putea fi folosit pentru provocări limitate la granițele NATO, în special în Estonia, Letonia sau Lituania. Scopul ar fi testarea unității Alianței și a modului în care statele membre ar reacționa în cazul unui incident militar restrâns.

Europa, considerată principalul adversar

În paralel, retorica oficială a Kremlinului s-a schimbat semnificativ în ultimele luni. Dacă după revenirea lui Donald Trump discursul Rusiei față de SUA s-a mai temperat, mesajele venite de la Moscova descriu acum Europa drept principalul inamic.

Mai mulți oficiali europeni susțin că obiectivul Kremlinului este slăbirea Uniunii Europene și destabilizarea sistemului european de securitate. În acest context, liderii europeni vorbesc despre riscul creșterii influenței partidelor extremiste și despre posibile efecte ale unui nou șoc energetic provocat de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Rusia, blocată în Ucraina și sub presiune internă

Potrivit evaluărilor occidentale, armata rusă se confruntă cu dificultăți tot mai mari în Ucraina. Ofensiva Moscovei a încetinit, iar forțele ucrainene au reușit în ultimele luni să lovească infrastructură militară și energetică aflată adânc pe teritoriul Rusiei, conform presei străine.

În același timp, economia rusă este afectată de costurile războiului, iar nemulțumirile interne ar fi în creștere. Analiștii susțin că Vladimir Putin ar putea încerca o escaladare externă pentru a schimba dinamica conflictului și pentru a justifica eventuale noi mobilizări militare.

NATO și serviciile occidentale urmăresc scenariile de escaladare

Serviciile de informații din mai multe state europene avertizează că Rusia ar putea încerca inițial operațiuni hibride, atacuri cu drone sau provocări limitate, mizând pe faptul că NATO ar evita o confruntare directă. În ultimele luni, oficiali din Germania, Danemarca și statele baltice au vorbit tot mai des despre necesitatea accelerării reînarmării europene și a consolidării apărării pe flancul estic. Totuși, reprezentanții occidentali spun că, în acest moment, nu există indicii privind o mobilizare militară rusă iminentă pentru atacarea unui stat NATO.