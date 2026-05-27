Un bărbat din China a fost executat după ce și-a otrăvit șeful. Cazul magnatului, legat de serialul Netflix „3 Body Problem”

Autoritățile chineze au executat un fost director din industria jocurilor video, condamnat pentru uciderea prin otrăvire a unui miliardar implicat în proiectul serialului Netflix „3 Body Problem”. Cazul a atras atenția internațională încă din 2020, după moartea lui Lin Qi, fondatorul companiei Yoozoo Games, una dintre cele mai importante firme de gaming din China. Ancheta a scos la iveală un conflict intern puternic între cei doi, izbucnit chiar în perioada în care compania negocia proiectul cu Netflix.

Potrivit informațiilor apărute în presa chineză, Xu Yao, fost director al unei filiale Yoozoo Games, a fost găsit vinovat că l-a otrăvit pe Lin Qi după ce ar fi fost îndepărtat din companie și marginalizat profesional. Relațiile dintre cei doi s-ar fi deteriorat la scurt timp după încheierea acordului privind adaptarea pentru Netflix a trilogiei SF „The Three-Body Problem”. Ironia cazului este că Xu Yao ar fi fost chiar unul dintre oamenii implicați în negocierea contractului pentru celebrul serial.

Moartea lui Lin Qi a șocat industria de gaming din China

Lin Qi a murit în decembrie 2020, la doar 39 de ani, după ce a fost internat în stare gravă. Ancheta autorităților a arătat ulterior că acesta fusese otrăvit. Moartea sa a provocat un val de reacții în industria de gaming și divertisment din China, mai ales că omul de afaceri era considerat unul dintre cei mai influenți antreprenori din domeniu.

Compania Yoozoo Games a confirmat acum execuția lui Xu Yao printr-un mesaj publicat pe platforma Weibo. Reprezentanții firmei au transmis că „justiția a fost în cele din urmă făcută”, după ani întregi de procese și investigații. Xu Yao fusese condamnat oficial în 2024, iar mai multe publicații chineze au relatat că execuția a avut loc pe 21 mai.

Legătura cu serialul Netflix „3 Body Problem”

Cazul a devenit cunoscut și la nivel internațional din cauza legăturii directe cu serialul „3 Body Problem”, produs de Netflix. Yoozoo Games deținea drepturile pentru adaptarea celebrei trilogii SF scrise de autorul chinez Liu Cixin, iar Lin Qi era unul dintre oamenii-cheie implicați în dezvoltarea proiectului. Serialul a devenit ulterior unul dintre cele mai urmărite proiecte science-fiction lansate de platforma americană. În paralel însă, povestea din spatele companiei a continuat să fie urmărită atent în China, unde cazul otrăvirii lui Lin Qi a fost considerat unul dintre cele mai șocante scandaluri din mediul de afaceri din ultimii ani.