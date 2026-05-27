Iranul anunță reguli noi pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz: „Nu va mai fi ca înainte”

Autoritățile iraniene au transmis miercuri un nou avertisment privind situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial. Oficialii de la Teheran spun că accesul prin zonă „nu va mai fi ca înainte” și anunță negocieri cu Omanul pentru stabilirea unui nou mecanism de tranzit prin strâmtoare.

Declarațiile au fost făcute de Ali Beghani Kani, subsecretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, în cadrul unui forum internațional organizat la Moscova. Oficialul iranian a afirmat că Iranul și Omanul, ca state riverane Strâmtorii Ormuz, discută deja despre noile reguli care ar urma să fie aplicate în zonă.

Iranul și SUA continuă negocierile indirecte

În același timp, Teheranul a confirmat că există în continuare contacte indirecte cu Statele Unite, însă fără un acord final până în acest moment. Declarațiile vin pe fondul intensificării negocierilor dintre cele două state, după mai multe zile de tensiuni și atacuri militare în regiune. Potrivit informațiilor apărute în presa iraniană, discuțiile actuale ar putea duce la un acord care să includă redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea sancțiunilor impuse Iranului. În schimb, dosarul nuclear iranian ar urma să fie discutat separat, într-o etapă ulterioară.

Rusia insistă pentru stocarea uraniului iranian

În paralel, Rusia și-a reluat propunerea privind stocarea uraniului îmbogățit al Iranului. Totuși, oficialii iranieni spun că acest subiect nu este negociat în prezent cu Washingtonul. Șeful echipei de negociatori iranieni, Mohamad Baqer Qalibaf, și ministrul de Externe Abbas Araqchi se află în aceste zile în Qatar, unde poartă discuții privind posibilul acord dintre Iran și SUA.

Strâmtoarea Ormuz, punct strategic pentru piața mondială a petrolului

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează o mare parte din exporturile globale de petrol și gaze naturale. Orice blocaj sau restricție în zonă poate avea efecte directe asupra prețurilor internaționale la energie și asupra piețelor financiare. Anunțul Iranului vine într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate, iar statele occidentale urmăresc cu atenție negocierile privind securitatea maritimă și programul nuclear iranian.