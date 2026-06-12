Moscova ar putea lovi pentru a verifica dacă Articolul 5 al NATO chiar funcționează. Avertisment de la un stat care se înarmează până în dinți

Posibilitatea unei acțiuni militare ruse împotriva unui stat membru NATO nu poate fi exclusă, iar un astfel de scenariu ar putea deveni realitate într-un viitor mai apropiat decât se estimează în prezent. Este concluzia transmisă de Comisia parlamentară pentru Apărare din Suedia, care avertizează că Moscova ar putea încerca să verifice în practică soliditatea angajamentelor asumate de statele aliate prin Articolul 5 al Tratatului NATO.

Avertismentul a fost prezentat vineri, 12 iunie 2026, într-un raport care analizează evoluția mediului de securitate și riscurile cu care se confruntă atât Suedia, cât și restul Europei.

Parlamentarii suedezi nu exclud un atac asupra unui stat NATO

Raportul Comisiei parlamentare pentru Apărare subliniază că nici Suedia și nici aliații săi nu pot considera imposibilă o agresiune militară din partea Rusiei.

„Un atac armat împotriva Suediei sau aliaților săi nu poate fi exclus”, se arată în document.

Autorii raportului susțin că Rusia ar putea recurge la operațiuni militare limitate pentru a verifica reacția Alianței Nord-Atlantice și capacitatea acesteia de a răspunde unitar unei provocări.

„Ofensive militare rusești cu scopul de a testa coeziunea și credibilitatea Articolului 5 al Tratatului NATO ar putea avea loc într-un viitor relativ apropiat, dacă situația politică este considerată favorabilă de către Kremlin”, avertizează ea.

Ce prevede Articolul 5 al NATO

Articolul 5 reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai NATO și stabilește că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor țărilor din alianță.

Tocmai această clauză de apărare colectivă ar putea deveni ținta unei eventuale încercări de testare din partea Moscovei, consideră experții și parlamentarii suedezi care au elaborat raportul.

Potrivit documentului, există posibilitatea ca Rusia să analizeze oportunitatea unei astfel de acțiuni chiar dacă, în prezent, nu dispune de toate resursele necesare pentru desfășurarea unei operațiuni militare de amploare împotriva NATO.

Suedia avertizează asupra unei degradări rapide a situației de securitate

Președintele Comisiei parlamentare pentru Apărare, Jörgen Berglund, a atras atenția că mediul de securitate european continuă să fie extrem de volatil și greu de anticipat.

„Putem nota că situația securității rămâne gravă și caracterizată de un grad de imprevizibilitate considerabil. Există un risc al unei deteriorări rapide cu consecințe grave asupra securității Suediei și Europei”, a subliniat într-o conferință de presă președintele Comisiei parlamentare, Jörgen Berglund.

Raportul este cu atât mai important cu cât în cadrul Comisiei sunt reprezentați parlamentari din toate partidele politice aflate în legislativul suedez, iar concluziile sale servesc drept bază pentru strategia de apărare pe termen lung a țării.

Șeful armatei suedeze a lansat un avertisment similar

Temerile privind o posibilă accelerare a planurilor Rusiei au fost exprimate și în luna mai de comandantul suprem al Forțelor Armate suedeze, Michael Claesson.

Acesta a declarat că ritmul accelerat al reînarmării statelor occidentale ar putea determina Moscova să considere că timpul nu lucrează în favoarea sa.

„Ei știu că întreaga lume occidentală este pe cale să se reînarmeze. Deci, mă întreb: de ce-ar aștepta să exploateze ceea ce consideră slăbiciunile noastre?”, declara el la postul public SVT.

Suedia își mărește bugetul militar după aderarea la NATO

Avertismentele vin într-un moment în care Suedia își adaptează strategia de apărare după aderarea la NATO.

Statul nordic a renunțat în 2024 la politica de nealiniere militară pe care a menținut-o timp de aproximativ 200 de ani. Decizia a fost luată în urma invaziei ruse din Ucraina, începută în 2022, eveniment care a schimbat profund percepția asupra securității în regiune.

În paralel, autoritățile suedeze au anunțat majorări consistente ale bugetului militar. Cheltuielile pentru apărare ar urma să ajungă la 3,5% din produsul intern brut până în anul 2030, comparativ cu nivelul de 2,8% prevăzut pentru acest an.

Evaluarea prezentată de Comisia parlamentară pentru Apărare indică faptul că Stockholmul consideră riscurile de securitate din Europa mai ridicate decât în ultimii ani și tratează posibilitatea unor acțiuni agresive ale Rusiei drept un scenariu care trebuie luat în calcul în planificarea strategică a apărării.