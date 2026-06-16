Descoperire șocantă în curtea unei doctorițe: 34 de fetuși umani găsiți îngropați. Anchetă amplă deschisă de procurori pe numele Magdalenei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 09:27

Autoritățile au găsit rămășițele a 34 de fetuși umani îngropați pe proprietatea unei foste doctorițe din sud-estul țării, iar medicul a fost plasat în arest preventiv.

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