Descoperire șocantă în curtea unei doctorițe: 34 de fetuși umani găsiți îngropați. Anchetă amplă deschisă de procurori pe numele Magdalenei

Autoritățile au găsit rămășițele a 34 de fetuși umani îngropați pe proprietatea unei foste doctorițe din sud-estul țării, iar medicul a fost plasat în arest preventiv.
Medic anatomopatolog, acuzat de profanare și gestionare ilegală a deșeurilor medicale
Potrivit procurorilor din orașul Rzeszow, femeia în vârstă de 57 de ani, specialist anatomopatolog, este suspectată că a transportat și depozitat ilegal fetuși umani și alte materiale biologice pe terenul unei foste locuințe din localitatea Lutoryz.
Magdalena H., care nu avea antecedente penale, a fost reținută și ulterior arestată preventiv pentru o perioadă de trei luni. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi utilizat materialele biologice în cadrul unor activități de cercetare desfășurate în afara cadrului legal.
Conform informațiilor furnizate de procuratură, femeia a recunoscut că a adus pe proprietatea sa fetușii descoperiți și alte deșeuri medicale, pe care le-ar fi îngropat ulterior.
Descoperirea a fost făcută în timpul unor lucrări de construcție
Cazul a ieșit la iveală după ce muncitorii implicați în lucrări desfășurate pe terenul respectiv au observat materiale suspecte și au alertat autoritățile.
În urma sesizării, zeci de polițiști, specialiști criminaliști și echipe canine au fost mobilizați pentru efectuarea cercetărilor. Investigațiile au scos la iveală nu doar rămășițele umane, ci și o cantitate impresionantă de materiale medicale.
Mii de probe biologice și documente, găsite la percheziții
Procurorii au anunțat că în timpul perchezițiilor au fost descoperite zeci de mii de lame microscopice, fragmente de țesut uman conservate în parafină și numeroase documente medicale.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească proveniența exactă a tuturor materialelor biologice și să afle dacă alte persoane au fost implicate în această activitate.
Suspiciuni privind cercetări efectuate în timpul pandemiei
Presa poloneză citează surse apropiate anchetei care susțin că medicul ar fi transportat fetușii de la un spital din Rzeszow, unde activa în perioada pandemiei de COVID-19.
Potrivit acelorași informații, scopul ar fi fost realizarea unor cercetări medicale la domiciliu. Deocamdată însă, autoritățile nu au confirmat oficial aceste detalii și continuă verificările.
Nu există indicii privind avorturi ilegale
Deși cazul a provocat numeroase reacții în Polonia, țară cunoscută pentru legislația extrem de restrictivă privind avortul, procurorii precizează că până în acest moment nu există dovezi care să indice că fetușii provin din proceduri ilegale.
Identitatea acestora nu a fost încă stabilită, iar experții medico-legali lucrează pentru a determina originea rămășițelor și circumstanțele în care au ajuns pe proprietatea fostei doctorițe.
Pedepse severe dacă acuzațiile vor fi confirmate
Magdalena H. este cercetată pentru mai multe infracțiuni, inclusiv profanare de cadavre, depozitare ilegală a deșeurilor medicale și manipularea necorespunzătoare a materialelor periculoase.
Dacă va fi găsită vinovată, aceasta riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare.