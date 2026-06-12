Dan Dungaciu: „Criza din România era vizibilă de luni de zile!”

Sursă: Realitatea PLUS

Dan Dungaciu trage la răspundere clasa politică pentru criza majoră în care adus țara. Prim-vicepreședintele AUR a scos în evidență faptul că tot ceea ce se întâmplă astăzi este o improvizație, din moment ce decidenții nu au reușit să vină cu nicio reușită în fața românilor. Mai mult, Dan Dungaciu susține că vina pentru situația critică în care se află România este purtată de marile partide.

Dan Dungaciu: „Moțiunea de cenzură a fost expresia unei crize!”

„Toată criza din România era cuantificabilă, era vizibilă de luni de zile, ca să nu spun de aproape un an de zile.

Moțiunea de cenzură pe care am depus-o noi a fost consecința unui eșec de trei trimestre, consemnat și în datele statistice. Nu a fost cea care a generat o criză în plus, ci a fost expresia unei crize.

O criză care continuă. Astăzi asistăm la componenta politică acestei crize. Practic, la tot ce asistăm astăzi, este o improvizație care nu mă duce decât la celebra formulă a marelui strateg geopolitic Mike Tyson, care spunea că toată lumea are un plan până primește primul pumn în față.

De fapt, ei sunt sub semnul, sub expresia acelei lovituri pe care au primit-o.

Nu le-a ieșit aproape nimic, de fapt nu le-a ieșit chiar nimic și în acest moment improvizează. Cei care au condus România și astăzi conduc România se comportă atât de prost.

Nu vă mai mirați că la o provocare strategică de tip Galați sau Constanța nu avem, de fapt, nici o soluție nici procedurală, nici instituțională. Pentru că, din păcate, asta este condiția în care a ajuns România sub conducerea partidelor de mainstream astăzi.”, a declarat Dan Dungaciu , prim-vicepreședintele AUR.