Sorin Grindeanu: „Există viață după această moțiune. PSD este pregătit să găsească rapid o soluție de guvernare”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, după votul din Parlament pe moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, că social-democrații sunt pregătiți să participe la consultările de la Cotroceni și să identifice rapid o soluție pentru formarea unui nou guvern.

Sorin Grindeanu a transmis marți, după anunțarea rezultatului votului moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, că social-democrații au încercat în ultimele săptămâni să reducă tensiunile politice și să mențină dialogul cu celelalte partide. El a afirmat că „există viață și după această moțiune” și că este responsabilitatea formațiunilor politice să găsească o soluție pentru continuarea guvernării.

Grindeanu a spus că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace partidele la consultări în perioada următoare. Totodată, el a afirmat că, în opinia sa, premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, chiar și în calitate de interimar, având în vedere „votul covârșitor” din Parlament.

Liderul PSD a subliniat că partidul său nu va susține un guvern minoritar și că toate opțiunile trebuie discutate în cadrul consultărilor de la Cotroceni. „PSD este dispus rapid la găsirea unei soluții. Îmi doresc să avem cât mai repede un guvern”, a spus Grindeanu, adăugând că social-democrații rămân deschiși negocierilor.

Întrebat dacă PSD mai este un partener de încredere pentru celelalte formațiuni politice, Grindeanu a invocat rezultatul votului din Parlament: „Ținând cont de cele 281 de voturi, eu zic că da”.

El a evitat să comenteze situația internă a PNL sau USR, afirmând că fiecare partid trebuie să își decidă singur direcția politică. În ceea ce privește viitorul premier, Grindeanu a spus că numele acestuia ar trebui să rezulte din consultările de la Cotroceni și din „decantarea” opțiunilor politice.

„Prima rundă de întâlniri de la Cotroceni poate duce la conturarea unei soluții. Apoi vom acționa în funcție de aceste decantări”, a încheiat liderul PSD.