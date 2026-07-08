Mii de blocuri din București rămân fără apă caldă. Termoenergetica începe lucrări ample în Capitală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 11:05

Compania Municipală Termoenergetica București anunță că, în următoarea perioadă, vor fi făcute lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Capitalei. Lucrările sunt derulate cu finanțare din fonduri europene și guvernamentale și vor duce la oprirea apei calde menajere pentru mii de blocuri.

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