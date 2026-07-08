Mii de blocuri din București rămân fără apă caldă. Termoenergetica începe lucrări ample în Capitală

Compania Municipală Termoenergetica București anunță că, în următoarea perioadă, vor fi făcute lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Capitalei. Lucrările sunt derulate cu finanțare din fonduri europene și guvernamentale și vor duce la oprirea apei calde menajere pentru mii de blocuri.
Reprezentanții companiei spun că aceste intervenții sunt necesare pentru ca sistemul de termoficare să devină mai sigur și mai eficient. Durata lucrărilor diferă de la o zonă la alta, în funcție de complexitatea intervențiilor.
„Aceste investiții sunt esențiale pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de alimentare cu energie termică. Lucrările au durate diferite de realizare, în funcție de complexitate”, precizează reprezentanții Companiei Municipale Termoenergetica București.
Sectorul 5, afectat de lucrări pe Șoseaua Panduri
Pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 500 mm de pe Șoseaua Panduri, vor fi făcute lucrări de modernizare care vor afecta Sectorul 5 în integralitate. Intervențiile sunt prevăzute în cadrul Lotului 5, Obiectivul 14, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”.
Din acest motiv, furnizarea apei calde menajere va fi sistată către 55 de puncte termice, care deservesc 845 de blocuri și 42.238 de apartamente. Oprirea este programată în perioada 13 iulie 2026 - 18 iulie 2026.
Lucrări în Sectorul 1, până la finalul lunii iulie
Pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 600 mm, vor fi executate lucrări de modernizare în zona cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și Strada Nicolae Caramfil din Sectorul 1. Intervențiile vor fi realizate de firma Energetica.
Lucrările sunt prevăzute în cadrul Obiectivului 4, Magistrala II-III Grozăvești, tronson CS20 - CS11 - Aviației. În această zonă, apa caldă menajeră va fi oprită pentru 18 puncte termice, care deservesc 230 de blocuri și 8.842 de apartamente, în perioada 13 iulie 2026 - 31 iulie 2026.
Peste 1.100 de blocuri afectate în sudul Capitalei
Pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1100 mm, vor fi făcute lucrări în zona cuprinsă între Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.
Intervențiile fac parte din proiectul POIM, în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”. Lucrările sunt prevăzute în Lotul 4, Obiectivul 17, Obiectivul 18, Obiectivul 19 și Obiectivul 20, iar furnizarea apei calde menajere va fi sistată către 72 de puncte termice și 2 module termice, care deservesc 1.100 de blocuri. Oprirea este programată în perioada 20 iulie 2026 - 2 august 2026.
Intervenții în Sectorul 3, în zona Mihai Bravu - Vitan
În Sectorul 3, pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1000 mm, vor fi executate lucrări de modernizare în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă. Lucrările vor fi realizate de firma ELSACO. Intervențiile sunt prevăzute în cadrul Lotului 1, Obiectivul 1, tronson CS 5 - CI 2 - 1 MB - 5 MB, și Obiectivul 2, tronson CMB - CV16, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”. Apa caldă menajeră va fi oprită pentru 92 de puncte termice, care deservesc 1.016 blocuri, în perioada 20 iulie 2026 - 2 august 2026.
Alte lucrări în aceeași zonă din Sectorul 3
Tot în Sectorul 3, pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 900 mm, vor fi făcute lucrări de modernizare în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă. De această dată, lucrările vor fi realizate de firma SICOR. Intervențiile sunt prevăzute în cadrul Lotului 1, Obiectivul 4, tronson 5 MB - 11 MB - 12 MB, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”. Furnizarea apei calde menajere va fi sistată către 92 de puncte termice, care deservesc 972 de blocuri, în perioada 20 iulie 2026 - 2 august 2026.
Cum va fi reluată furnizarea apei calde
După finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor menționate se va face etapizat, pe măsură ce intervențiile se încheie. Termoenergetica precizează că procesul va fi realizat controlat, pentru ca reluarea furnizării să se facă în condiții de siguranță.
Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent. Clienții pot primi informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau pot solicita detalii la 0800.820.002. Informații sunt disponibile și prin aplicația Termoalert.
„Compania Municipală Termoenergetica București mulțumește consumatorilor pentru înțelegere și își cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare al Capitalei”, transmit reprezentanții Companiei Municipale Termoenergetica București.