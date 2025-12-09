Contracte semnate pentru reabilitarea rețelelor

Luni, primarul Emil Boc a parafat două contracte care vizează proiectarea și execuția lucrărilor de retehnologizare a sistemului centralizat de încălzire. Edilul susține că intervențiile sunt esențiale pentru eficientizarea rețelei.

„Reducem pierderile, iar asta se va reflecta în facturi mai mici pentru cetățeni”, a subliniat Boc.

Sistem digitalizat și rețele modernizate

Proiectul prevede instalarea unor contoare inteligente pentru monitorizarea precisă a consumului, modernizarea punctelor termice din cele două cartiere și digitalizarea întregii infrastructuri de distribuție. Rețelele de transport și distribuție — atât cele primare, cât și cele secundare — vor fi reabilitate sau complet înlocuite, pe o lungime totală de 4,35 kilometri.

Primarul descrie viitoarea structură ca formând „insule de energie”, zone autonome din punct de vedere termic, gândite pentru a reduce poluarea și a crește eficiența energetică.

Finanțare preponderent europeană

Aproximativ 70% din valoarea proiectului provine din fonduri europene, restul fiind acoperit din bugetul local. Autoritățile estimează că faza de proiectare se va încheia în trei luni, iar lucrările se vor întinde pe parcursul a aproximativ un an și trei luni. Dacă totul decurge conform planului, noile rețele ar trebui să fie operaționale la jumătatea anului 2027.

Boc spune că modernizarea termoficării nu se va opri aici și că proiectul va continua și în alte zone ale orașului. „Ne îndreptăm spre un sistem performant, accesibil și mai prietenos cu mediul”, a transmis el pe rețelele sociale.

Reacții împărțite din partea locuitorilor

Anunțul a stârnit dezbateri aprinse. Unii clujeni au subliniat că fără o contorizare individuală reală, mulți vor rămâne fideli centralelor de apartament. „Repartitoarele nu rezolvă mare lucru”, a comentat un utilizator.

Alții au remarcat că astfel de proiecte sunt necesare în toată țara, în timp ce câțiva au ironizat costurile investiției, punând la îndoială eficiența bugetară.

Chiar și în fața criticilor, administrația locală consideră că sistemul centralizat poate redeveni o opțiune competitivă, cu prețuri mai mici și un impact redus asupra mediului.

La nivel european, termoficarea centralizată este privită ca o soluție importantă pentru reducerea emisiilor și pentru eficientizarea consumului de energie. Estimările arată că până în 2050, statele membre ar putea avea nevoie de investiții totale de peste 1,16 trilioane de euro pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de încălzire și răcire.