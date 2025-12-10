Apele Române, compania care este în continuare condusă de omul pus de rezista de la Mediu, i-a avertizat pe localnici că vor începe anul 2026 fără apă potabilă.

În acumularea Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane metri cubi de apă. Și poate asigura resursa disponibilă operatorului de apă care permite tratarea și furnizarea acesteia fără restricții pentru un interval de 12 zile, în condițiile în care nu intră suplimentar apă în lac.

Altfel spus, autoritățile transmit că așteaptă ploi sau ninsori ca oamenii să aibă apă de Crăciun.

Însă, localnicii contrazic autoritățile și susțin că apa de la robinete nu este deloc potabilă, așa cum ar fi anunțat și operatorul Hidro-Prahova. Potrivit oamenilor Direcția de Sănătate publică face în continuare analize.

Apa oamenilor este în continuare nepotabilă, așadar stau la cozi interminabile în fiecare zi pentru două sticle cu apă. Câteodată nici nu reușesc să prindă apă, pentru că camioanele se golesc în câteva minute.

În ciuda revoltei uriașe din rândul oamenilor și a parlamentarilor, președintele Nicușor Dan consideră că nu este nevoie ca Diana Buzoianu să plece acasă.