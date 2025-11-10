Potrivit publicației The Sun, aceasta a încetat din viață pe 2 noiembrie 2025, în Santa Barbara, California. Prietena sa apropiată, Wendy Mitchell, a confirmat decesul, declarând că Harford „a trecut în linişte, cu familia alături”.

Rădăcini și debut în actorie

Betty Harford s-a născut pe 28 ianuarie 1927, în New York. Cariera sa a început în anii ’50, cu apariții în emisiuni radiofonice, precum Gunsmoke și Crime Classics, unde a explorat primele roluri dramatice și vocale.

Roluri care au definit cariera

În televiziune, Harford a fost apreciată pentru interpretarea dădacei Hilda Gunnerson în serialul „Dynasty”, în care a jucat între 1981 și 1989, revenind și în mini‑seria de reuniune din 1991. În „The Paper Chase”, a fost doamna Nottingham, secretara atentă a profesorului Charles Kingsfield.

Pe marele ecran, actrița a avut roluri în filme memorabile precum The Wild and the Innocent (1959), Inside Daisy Clover (1965) și The China Syndrome (1979), demonstrând versatilitate în abordarea diverselor genuri cinematografice.

Confirmarea morții și detalii personale

Prietena Wendy Mitchell a transmis: „Fiul lui Betty m-a contactat în această dimineață, iar BettyHarfordNaszody a decedat în pace, alături de familie, la prânz, pe 2 noiembrie 2025; avea 98 de ani.”

În viața personală, Betty Harford a fost căsătorită cu sculptorul Oliver Andrews, decedat în 1978, și ulterior cu actorul maghiar Sándor Naszódy, decedat în 1996.

O carieră ce traversează decenii

Activitatea profesională a lui Betty Harford s-a întins pe mai multe decenii, incluzând radio, televiziune și film. Aceasta reflectă evoluția industriei de divertisment americane de la mijlocul secolului XX până în prezent. Serialele „Dynasty” și „The Paper Chase” continuă să rămână în memoria publicului, fiind parte din patrimoniul televiziunii americane.

Vestea trecerii lui Betty Harford reamintește publicului contribuția sa artistică și rolul său în istoria divertismentului.

