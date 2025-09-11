Primul indiciu: mențiunea „ulei extravirgin”

Pentru a fi sigur că achiziționezi un produs autentic, primul aspect la care trebuie să te uiți este mențiunea „ulei de măsline extravirgin”. Aceasta garantează că lichidul provine din prima presare la rece a măslinelor, fără adaosuri chimice sau tratamente industriale. Conform reglementărilor europene, doar uleiurile cu o aciditate de maximum 0,8% pot purta această denumire.

Ce informații trebuie să apară obligatoriu pe etichetă

Uniunea Europeană impune reguli stricte pentru etichetarea uleiului de măsline. Pe ambalaj trebuie să fie trecute:

tipul uleiului (extravirgin, virgin sau rafinat);

originea (dintr-o singură țară sau amestec de proveniențe);

data îmbutelierii și termenul de valabilitate (ideal: maximum 18–24 luni);

condițiile de păstrare (în loc răcoros, ferit de lumină);

producătorul sau importatorul, cu datele de contact;

numărul lotului, necesar pentru trasabilitate.

Lipsa acestor detalii ar trebui să ridice semne de întrebare privind calitatea produsului.

Ambalajul face diferența

Un alt detaliu important este recipientul. Sticlele închise la culoare protejează uleiul de razele UV și îi mențin proprietățile mai mult timp. În schimb, recipientele din plastic nu sunt recomandate pentru depozitare pe termen lung, deoarece pot altera aroma și compoziția.

Producătorii serioși oferă și informații suplimentare, precum soiul de măsline, regiunea de origine sau certificări speciale – de tip D.O.P. (Denumire de Origine Protejată).

Gustul, testul final al autenticității

Un ulei extravirgin veritabil are un gust ușor fructat, cu note de amăreală sau iuțeală, caracteristici care indică prospețimea și autenticitatea. Dacă gustul este prea plat sau neutru, există șanse ca produsul să nu fie de cea mai bună calitate.

Alegerea corectă nu are doar impact gastronomic, ci și medical. Uleiul extravirgin este bogat în antioxidanți și acizi grași mononesaturați, cu rol în protejarea inimii, reducerea inflamațiilor și susținerea digestiei.

Pentru a nu greși atunci când alegi uleiul de măsline din magazin, verifică următoarele: mențiunea „extravirgin”, aciditatea sub 0,8%, originea clar specificată, termenul de valabilitate și recipientul din sticlă închisă la culoare. Un consumator informat nu doar că se bucură de un gust autentic în preparate, ci își protejează și sănătatea.