Fotbalul austriac este în doliu după moartea lui Alexander Manninger, în vârstă de 48 de ani. Potrivit presei austriece, inclusiv Sky Sport Austria, fostul portar a fost implicat într-un accident grav în apropiere de Salzburg, în urma căruia automobilul său a fost lovit de un tren la o trecere la nivel. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt în curs de investigare.

De-a lungul carierei, Manninger a evoluat pentru mai multe cluburi importante din Europa, printre care Grazer AK, Arsenal Londra, AC Fiorentina, Red Bull Salzburg, Juventus Torino și FC Liverpool. A strâns 33 de selecții pentru naționala Austriei.

Palmaresul său include un titlu, o cupă și două Charity Shield câștigate în Anglia cu Arsenal, precum și un titlu în Serie A cu Juventus. Moartea sa a provocat un val de reacții în lumea fotbalului, unde Manninger era apreciat pentru profesionalismul și discreția sa.