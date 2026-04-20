Decizia vine în urma unei cereri oficiale formulate de autoritățile judiciare din Republica Moldova, iar instanța română a admis solicitarea de predare în baza legislației privind cooperarea judiciară internațională și a Convenției europene de extrădare.

Condamnat pentru tentativă de divulgare a secretului de stat

Alexandru Bălan a fost condamnat la Chișinău la un an și șase luni de închisoare pentru tentativă la divulgarea secretului de stat, în urma unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Chișinău - sediul Buiucani.

Potrivit informațiilor din dosar, acesta și-a recunoscut parțial faptele și a solicitat judecarea cauzei în procedură simplificată.

Decizie de arest și proceduri de predare

Instanța din România a dispus și arestarea preventivă a lui Bălan pentru 30 de zile, în vederea predării către autoritățile din Republica Moldova. Măsura este valabilă în perioada 18 aprilie - 17 mai 2026.

De asemenea, Curtea de Apel București a constatat perioada în care acesta a fost deja reținut în România, în contextul procedurilor judiciare în desfășurare.

Contextul dosarului

Potrivit informațiilor apărute în presa de la Chișinău, fostul oficial SIS a fost judecat și în alte proceduri penale, fiind acuzat că ar fi transmis informații clasificate unor reprezentanți ai serviciilor de informații din Belarus. În acel dosar, Bălan s-ar fi aflat în arest la domiciliu în România și ar fi participat la unele ședințe de judecată în format online.

Decizia Curții de Apel București nu este definitivă, însă deschide calea pentru predarea acestuia către autoritățile moldovene, unde urmează să își execute pedeapsa stabilită de instanțele de la Chișinău.