Pe durata celor trei zile, curtea instituției se transformă într-un loc de întâlnire între producători și consumatori, unde vizitatorii pot redescoperi gustul autentic al produselor românești, realizate cu grijă și pasiune. La târg participă producători din numeroase județe, printre care Alba, Argeș, Botoșani, Brașov, Brăila, Cluj, Dâmbovița, Giurgiu, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Vâlcea și Vrancea, care aduc în prim-plan diversitatea culinară specifică fiecărei regiuni.

Oferta este variată și cuprinde fructe și legume în diverse forme – proaspete, conservate sau uscate –, produse lactate și brânzeturi tradiționale, preparate din carne după rețete autentice, pește și produse din pește, miere și alte produse apicole, articole artizanale din lavandă, dulciuri, produse de patiserie și alte specialități agroalimentare reprezentative pentru bucătăria românească.

De asemenea, producătorii din Suceava, prezenți în Piața Volantă „Din Drag de Bucovina”, vor aduce o selecție de produse locale, de la lactate și preparate din carne, până la miere, conserve, cosmetice și uleiuri din lavandă, menite să atragă iubitorii de produse tradiționale.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere și produse recunoscute la nivel european pentru calitate și autenticitate, contribuind astfel la promovarea patrimoniului culinar românesc. Printre acestea se regăsesc magiunul de prune de Topoloveni și telemeaua de Sibiu, ambele cu Indicație Geografică Protejată.

Totodată, târgul include produse provenite din agricultura ecologică, precum diferite tipuri de miere și produse ale stupului, făină și ulei bio sub brandul „Mamaiana”, dar și produse tradiționale atestate oficial și incluse în Registrul Național al Produselor Tradiționale. În această categorie se înscriu, de exemplu, specialități pescărești, prune afumate sau uscate din Vrancea, produse lactate și din carne din zona Brașovului, precum și cozonac tradițional din județul Botoșani, se arată într-un comunicat al ministerului.

