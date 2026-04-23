Situația are loc pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, care durează de aproape două luni și pentru care nu există, deocamdată, semne clare de reluare a negocierilor de pace.

Blocada și închiderea Strâmtorii Ormuz

Criza s-a amplificat după ce Iranul a deschis focul asupra unor nave pentru a împiedica tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Închiderea de facto a acestei căi maritime a perturbat aproximativ o cincime din fluxul global de petrol și gaze, contribuind la declanșarea unei crize energetice majore. În paralel, SUA au capturat recent o navă cargo iraniană și un petrolier, în timp ce Iranul susține că a reținut două nave container care încercau să părăsească Golful.

Petroliere interceptate în Oceanul Indian

Printre navele vizate se numără superpetrolierul „Dorena”, încărcat complet cu aproximativ 2 milioane de barili de țiței, care se află în prezent sub escorta unui distrugător al Marinei SUA în Oceanul Indian, potrivit Comandamentul Central al SUA.

De asemenea, petrolierul „Sevin”, încărcat în proporție de 65% și cu o capacitate de până la un milion de barili, ar fi fost interceptat în apropierea Malaeziei. O altă navă, „Deep Sea”, a fost observată ultima dată în aceeași zonă.

Surse din domeniu indică faptul că și petrolierul „Derya” ar putea fi vizat, după ce nu a reușit să descarce țiței în India înainte de expirarea unei derogări americane.

Operațiuni extinse și strategie militară

Potrivit Comandamentului Central al SUA, de la începutul blocadei, forțele americane au ordonat întoarcerea sau redirecționarea a cel puțin 29 de nave care se îndreptau spre porturi iraniene sau ieșeau din acestea. Surse din domeniul securității maritime susțin că armata americană preferă să intercepteze navele în afara Strâmtorii Ormuz, în ape deschise, pentru a reduce riscurile asociate minelor marine.