Liderilor europeni li se vor alătura principalii parteneri regionali din Orientul Mijlociu la un prânz de lucru informal pe 24 aprilie, pentru a dezbate situația, provocările comune și oportunitățile emergente de cooperare.

În cea ce privește conflictul din Iran și Orientul Mijlociu, se vor aborda contribuția Europei la detensionarea situației și la pace, libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz, precum și efectele prețurilor ridicate ale combustibililor fosili și instrumentele de care dispune UE. Liderii vor discuta, de asemenea, despre punerea în aplicare a deciziilor luate în cadrul reuniunii Consiliului European din 19 martie 2026, în special în domeniul energiei.

De asemenea, discuțiile ar putea include, aspecte legate de articolul 42 alineatul (7) din TFUE, clauza de apărare reciprocă a UE, având în vedere lucrările în curs. Clauza de apărare reciprocă, introdusă prin Tratatul de la Lisabona, prevede că, în cazul în care un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre au obligația de a-l asista și a-l apăra prin toate mijloacele de care dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite. Această obligație de apărare reciprocă are caracter obligatoriu pentru toate statele membre, dar nu afectează neutralitatea anumitor state membre și este consecventă cu angajamentele țărilor care sunt membre ale NATO, scrie site-ul eur-lex.europa.eu/.

Cât despre cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034, bugetul pe termen lung al UE, în special în vederea corelării ambițiilor UE cu un nivel adecvat de finanțare, liderii se vor axa pe elemente precum: noi resurse proprii, sursele de venituri la bugetul UE; modul în care CFM poate contribui la agenda UE privind competitivitatea pe termen lung; discuții periodice între lideri despre CFM pe parcursul anului 2026 pentru a asigura un acord în timp util.

Mai mult, liderii vor afla despre cele mai recente evoluții ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei de la Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, prin videoconferință.