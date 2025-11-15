Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele S.O.S. România, a participat la o reuniune restrânsă de nivel înalt la Moscova, prezidată de Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Evenimentul, la care a fost prezent și Pierre de Gaulle, nepotul generalului francez Charles de Gaulle, s-a concentrat pe analiza conflictelor globale — militare, sociale, economice și morale — în scopul identificării unor soluții bazate pe dialog și diplomație parlamentară.

În intervenția sa, europarlamentarul român a pledat pentru schimbarea paradigmei diplomatice, solicitând un comportament bazat pe normalitate, respect și principii reale, nu doar pe formule diplomatice formale. Diana Șoșoacă a accentuat ideea că diplomația trebuie să revină la misiunea ei esențială de a acționa în numele popoarelor și pentru popoare, ascultând și conducând în baza voinței celor care au încredințat votul.

Șoșoacă spune că discursul său a fost apreciat de Dmitri Medvedev, care l-a calificat drept „brilliant speech” (discurs genial). În semn de respect și apreciere, Medvedev a făcut un gest considerat remarcabil în contextul protocolului strict, alegând să stea alături de Diana Iovanovici-Șoșoacă în fotografia oficială și interacționând direct cu aceasta.

Participarea la această reuniune subliniază, conform surselor, rolul activ al României în dialogul internațional prin vocea europarlamentarului Șoșoacă, reafirmând importanța diplomației parlamentare în arhitectura geopolitică actuală.