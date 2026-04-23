LOTO joi 23 aprilie 2026. Report de peste 3 milioane de euro la 6/49, iar la Noroc aproape 1,2 milioane de euro

După un weekend istoric pentru jucătorii din România, Loteria Română revine astăzi, 23 aprilie, cu noi extrageri și premii impresionante. În centrul atenției se află Loto 6/49, unde reportul la categoria I a depășit pragul de 17,22 milioane de lei (aproximativ 3,37 milioane de euro).

Nici jocul Noroc nu se lasă mai prejos, afișând un report cumulat de peste 5,72 milioane de lei (peste 1,12 milioane de euro), oferind astfel șanse duble de câștig celor care mizează pe numărul norocos de pe bilet.

Joker: Fond de câștiguri suplimentat după marele premiu

Tragerea de duminică, 19 aprilie, a marcat un moment istoric pentru Joker, premiul de categoria I fiind adjudecat. Drept urmare, pentru ediția de astăzi, Loteria Română a decis să suplimenteze fondul de câștiguri la categoria I cu 200.000 de lei, oferind un impuls noului ciclu de reporturi.

La celelalte jocuri, sumele puse în joc sunt, de asemenea, tentante:

Loto 5/40: Report de peste 726.600 de lei la prima categorie și peste 97.300 de lei la categoria a II-a.

Noroc Plus: Un premiu de peste 287.000 de lei la categoria I.

Super Noroc: Un report cumulat ce depășește 169.100 de lei.

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei, câștigat duminică

Tragerea Joker din 19 aprilie 2026 va rămâne în arhivele instituției. Un norocos posesor de bilet a reușit să câștige 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), acesta fiind oficial cel mai mare premiu din istoria acestui joc și a Loteriei Române.

Interesant este modul în care s-a câștigat: biletul a fost jucat online, pe platforma joaca.loto.ro. Investiția a fost una minimă — doar 14,50 lei pentru două variante la Joker — demonstrând încă o dată că norocul nu depinde de mărimea mizei.

Câștiguri importante și la Loto 6/49 și Joker categoria a II-a

Deși marele premiu la 6/49 nu a fost câștigat, duminica trecută a adus bucurie pentru cinci jucători care au ghicit numerele de la categoria a II-a, fiecare încasând câte 68.399,45 lei. Norocoșii au plasat biletele în agenții din Olănești și București (Sector 2), dar și prin canalele online și stațiile de plată partenere.

Totodată, la categoria a II-a a jocului Joker, s-au înregistrat două câștiguri substanțiale, în valoare de 146.873,43 lei fiecare. Biletele au fost jucate într-o agenție din Sectorul 2 al Capitalei și, din nou, prin intermediul platformei online a Loteriei.