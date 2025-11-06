Zohran Mamdani, noul primar ales al New York-ului, a susținut miercuri o conferință de presă în Queens pentru a prezenta echipa de tranziție care va pregăti preluarea mandatului la 1 ianuarie. Decizia de a numi o echipă compusă exclusiv din femei este un gest cu o greutate simbolică majoră, având în vedere promisiunea administrației sale de a implementa cea mai ambițioasă agendă politică din ultimele decenii.

Echipa este condusă de Elana Leopold, directoare executivă, și include nume de rezonanță din administrația publică și societatea civilă americană, care vor servi drept copreședinte: Maria Torres-Springer, fost prim-adjunct al primarului; Lina Khan, fosta președintă a Comisiei Federale pentru Comerț (FTC); Grace Bonilla, directoarea United Way; și Melanie Hartzog, fostă viceprimăriță pentru sănătate și servicii sociale.

„Vom construi un City Hall capabil să livreze promisiunile acestei campanii. O administrație competentă și compasivă, care lucrează cu aceeași forță ca milioanele de newyorkezi care numesc acest oraș acasă”, a declarat Mamdani, în vârstă de 34 de ani. Prezența Linei Khan, cunoscută pentru poziția sa dură față de giganții economici, este interpretată ca un semnal clar că noua administrație va aduce reformatori reali la conducerea primăriei.

Premiere istorice și o victorie „sub asediu”

Victoria lui Zohran Mamdani, fiul unor imigranți ugandezi de origine indiană, marchează o serie de premiere istorice: el va fi primul primar musulman și de origine sud-asiatică al New York-ului, primul născut în Africa și cel mai tânăr lider al orașului din ultimul secol.

Provenind din aripa stângă a Partidului Democrat și autodefinindu-se ca activist socialist, campania sa a fost finanțată în principal din donații mici, strângând peste 20 de milioane de dolari, cu o medie de 80 de dolari per contribuție. Mamdani a promis reforme sociale ample, inclusiv înghețarea chiriilor la locuințele reglementate, transport public gratuit, creșe universale și magazine alimentare administrate de primărie, toate finanțate prin impozite mai mari aplicate corporațiilor și marilor averi.

Succesul său a venit în pofida unei avalanșe de atacuri politice și islamofobe. În timpul campaniei, politicieni republicani au cerut deportarea sa, iar figuri democrate, precum fostul guvernator Andrew Cuomo și primarul în funcție Eric Adams, au lansat acuzații nefondate. Un raport al Center for the Study of Organized Hate a documentat o creștere de 450% a postărilor islamofobe la adresa lui Mamdani în septembrie-octombrie.

Amenințări au venit inclusiv de la nivel federal, președintele Donald Trump amenințând pe platforma Truth Social că va tăia fondurile federale pentru New York (în valoare de peste 7 miliarde de dolari anual), „dacă un comunist ca Mamdani” preia funcția.

„Avem 57 de zile să pregătim tranziția”

Într-un interviu acordat după victorie, Mamdani a subliniat necesitatea unei acțiuni rapide. „Avem 57 de zile să pregătim tranziția. Datorăm acestui oraș seriozitatea și eficiența pe care le-a așteptat prea mult timp.”

În perioada următoare, primarul ales va anunța componența echipei executive, inclusiv viceprimarii și șefii agențiilor municipale. Mamdani a promis că, deși unele nume vor fi familiare, toți membrii vor fi reformatori reali care împărtășesc același obiectiv: „să rezolve probleme vechi cu soluții noi.”