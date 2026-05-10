Cum a ratat Nicu Covaci – Phoenix șansa de a intra în Cartea Recordurilor? Imagini rare ale creației sale impresionante

După plecarea cu Phoenix în Germania și dificultatea de a se impune muzical acolo, Nicu Covaci s-a concentrat pe cealaltă mare pasiune a sa: pictura. Regretatul artist povestea că, datorită uneia dintre creațiile sale monumentale, ar fi putut intra în Cartea Recordurilor, dacă autoritățile locale ar fi tratat proiectul cu mai multă seriozitate.

Recent, pe pagina „in Memoriam” Nicu Covaci au fost publicate imagini spectaculoase surprinse în timpul lucrărilor la uriașa sa creație monumentală..

Covaci a povestit că ar fi fost la un pas de a intra în Cartea Recordurilor cu una dintre cele mai mari picturi monumentale realizate vreodată, însă proiectul său spectaculos din Osnabrück, Germania, a fost abandonat de autoritățile locale, în ciuda notorietății pe care lucrarea o câștigase.

Era vorba despre o pânză uriașă, montată pe o ramă metalică de 45 de metri pe 6, întinsă pe peretele unei săli de sport: „Arăta ca o pânză de yaht, o tratare foarte sportivă prin însăși dinamica ei”. A pictat scene brutale și extrem de dinamice, sub titlul Gladiator 2000: „Sportivii de astăzi sunt niște sacrificați”, spune artistul, care a lucrat suspendat pe o macara: „Manevram macaraua cu stânga și pictam cu dreapta. În sfârșit aveam suprafață să mă desfășor”.

Lucrarea a devenit rapid celebră în Germania și ar fi putut intra în Guinness Book, aprecia Covaci, în memoriile sale, pentru că „nu există în lume o pictură mai mare decât aceasta”, afirma Covaci în memoriile sale.

Din păcate, orașul a ratat momentul. „Nu s-au interesat, s-au consumat în frecușuri și au renunțat la inițiativă”.

În Germania, Phoenix a avut o activitate muzicală sporadică, fără a reuși să-și reconstruiască impresionanta carieră pe care o avusese în România. După 1990, formația revine pe scena autohtonă în diverse formule, toate sub conducerea lui Covaci.

Legendarul muzician s-a stins din viață în august 2024, la vârsta de 77 de ani, în urma unei tumori cerebrale.

Formația Phoenix, cu care s-a identificat, este considerată cea mai valoroasă și influentă trupă din istoria rock-ului românesc.