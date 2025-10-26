Catedrala Națională are o înălțime de 120 de metri și este echipată cu opt lifturi. Clopotele, în total de 33 de tone, sunt amplasate la 60 de metri. Edificiul include 28 de uși de bronz cu motive religioase, controlate automat în caz de urgență, și 392 de ferestre.



Structura de rezistență este realizată din beton armat, cu fundații adânci adaptate specificului zonei. Interiorul este acoperit cu mozaicuri lucrate manual, în stil neo-bizantin. Doar în zona altarului au fost montați peste 2.500 de metri pătrați de mozaic.

Catedrala dispune și de dotări moderne, sistem integrat de iluminat arhitectural și infrastructură pentru transmisiuni media, spun jurnaliștii.

Lăcaşul de cult a fost proiectat să reziste la un cutremur foarte mare, de 8,5 grade pe Richter, fiind prevăzut şi cu adăpost antiatomic. Catedrala Mântuirii Neamului este dotată de asemenea cu săli polivalente şi apartamente de protocol pentru preoţi, precum şi un heliport.

