Fondurile destinate construcției au provenit atât din bugetul național, cât și din numeroase alocări la bugetul Primăriei Generale a Capitalei, dar și al celor locale. S-au strâns bani și din donații private. La sfârșitul anului 2019, costurile raportate atingeau suma de 110 milioane de euro doar pentru structura principală.

Potrivit presei, fondurile publice au fost utilizate doar pentru lucrări de construcție și infrastructură, în timp ce elementele decorative au fost achitate în mare parte, din donații.

Catedrala măsoară 126 de metri lungime și atinge o înălțime de 127 de metri. Proiectul a început în 2010, însă arhitectul Catedralei Neamului, Constantin Amâiei a explicat că s-au organizat dezbateri cu privire la modul în care se va construi biserica timp de 2 ani de zile. Acesta a povestit și ce l-a inspirat pentru a da viață celui mai mare lăcaș ortodox din lume.

„Fiind o constructie reprezentativă pentru Romania am avut niste elemente care sa fie în concordanță cu tradiția în special si cu istoria și de asta am avut ca sursă de inspirație cel mai important ctitor, cel putin din sudul României, Constantin Brancoveanu și atunci ne-am uitat la bisericile lui și am preluat elemente de la bisericile brâncovenești”, a spus Constantin Amâiei, arhitectul Catedralei Naționale.

Arhitectul a explicat că edificiul are aceste dimensiuni impresionante pentru că este amplasată în vecinătatea unor construcții mari precum Palatul Parlamentului și Ministerul Apărării.

Catedrala Națională este construită în formă de cruce, iar construcția este prevăzută cu mai multe niveluri, și anume subsol, parter, respectiv galerii laterale deasupra parterului.

