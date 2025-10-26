„Astăzi ar fi trebui să fie o zi importantă pentru români și pentru România. Visul de 143 de ani, nu 100 cum spun unii, dacă ar citi ar vedea că la 20 mai 1882 a fost prima lege cdată de Carol I care marca intenția construirii unui lăcaș de cult reprezentativ pentru români. Ideea a apărut imediat după războiul de independenț. Foarte greu s-a reușit acest deziderat.

În 1925 primul patriarh al României, Miron Cristea, a reluat această idee, și tot nu s-a reușit. Patriarhul teoctist a vorbit și el despre această Catedrală a Mânturii Neamului. Între timp am văzut că nu i se mai spune Catedrala Mântuirii Neamului, ci Catedrala Națională, pentru că sensul de mânturie, așa cum a fost gândită ea, a fost pentru a salva poporul de cele rele. Și acum au gândit-o Catedrala Națională să nu mai fie interpretări. De ca și cum acum curge lapte și miere în România, să nu-i supere cumva pe politicieni.

Așa tristețe mare a trăit astăzi poporul român când a văzut ce a fost în interiorul catedralei. Ce bucurie mare să ai o asemenea construcție, știu că o să se supere foarte mulți când o să spun lucrul acesta, dar este prima mare construcție după tot ce a făcut Ceaușescu. Nu, nu-l elogiez pe Ceaușescu, pentru că tot ce s-a construit în perioada lui ceaușe,scu s-a construit cu sudoarea și cu banii poporului român, așa cum s-a făcut și această Catedrală a Mânturii Neamului.

M-aș fi așteptat ca în interiorul catedralei să fie românii care au plătit-o pentru că întâmplarea face să știu cum s-au făcut listele. M-a rugat o vecină dacă pot să îi fac rost de invitație să meargă. Știam că o să vină toate autoritățile și nici nu mi-a trecut prin cap să mă duc să stau acolo. Am fost în 2018 pentru că lucram cu Viorica Dăncilă și bine a spus Viorica mai devreme că atunci au dat bir cu fugiții, iar USR-iștii care azi s-au împăunat în interiorul catedralei ne-au făcut albie de porci si cereau tăierea banilor pentru construcție și urlau din toți rărunchii „Vrem spitale și nu catedrale”.

La vremea aceea șe,fă la USR București era o doamnă Roxana Aavrig, o securistă, declarată de instanță colaborator al securității, nu vă mirați, căci comuniștilor și securiștilor nu le plăcea credința și erau împotriva bisericiil. Așa că toți băieții ăștia de la USR care sunt urmașii unor comuniști și securiști au părinți bunici care au făcut parte din rândurile comuniștilor e normal să urască biserica. Ce blestem pe țara asta ca astăzi cei care care au luptat împotriva bisericii, împotriva Catedralei Nemuririi Neamului să fie astăzi cei care sunt onorați. Poporul care a plătit-o a stat afară.

Spuneam că m-a rugat o vecină să îi fac rost de invitație. Și am dat telefoane la cunoscuți. Oameni care au contribuit major la menținerea Bisericii Ortodoxe Române, la echilibrul ei. Nu au fost invitați decât în urmă cu 2 zile, mulți au ales să nu se ducă, deși au primit invitație, pentru că deși biserica este o instituție fundamentală a statului român și o voi susține până voi închide ochii, anumiți reprezentanți ai bisericii nu fac ceea ce ar trebnui să facă. Adică nu țin cu poporul, sunt foarte preoți în România care își iubesc enoriașii, care își iubesc țara și care fac cu adevărat ceea ce ar trebui să facă biserica. Să aibă grijă de copii, de bătrâni, saă-i învețe respectul, educația, să ajute acolo unde este nevoie. Sunt atât dde mulți proți care fac lucrul acesta și care fac onoare și cinste bisericii. Ceilalți însă, aleg să pactizeze cu politicul. Mă întrebam astăzi pe pagina mea unde se termină altarul și unde începe politica.

Când am dat telefon să întreb dacă pot să fac rost de o invitație pentru cineva mi s-a spus „Nuu, este imposibil”. Sunt 2500 de invitații și numai de la cabinetul patriarhului se face lista. Serios? Adică de la cabinetul patriarhului s-a considerat că este necesar să fie invitat Florian Coldea și toți cei care au urât Biserica Ortodoxă Română, toți progresiștii care au urlat să nu învețe copiii noștri religie în școală, care au urlat împotriva referendumului pentru familie, ca să fie clar că familia este formată dintr-o femeie și dintr-un bărbat.

Nu mă miră, pentru că fostul purtător de cuvânt al bisericii, domnul Vasile Bănescu, este unul dintre cei mai mari progresiști ai României, care astăzi este membru CNA și care ne pune pumnul în gură. Ați transformat biserica într-o peșteră de tâlhari. Credința este în suflet, nu în numărul de fotografii cu voi înșirați în interiorul catedralei. Ce au căutat nevestele unora, concubinele unora, nu mai aveți pic de respect față de această instituție. Ați primit invitație, trebuia să aveți bunul simț să nu vă duceți acolo cei care știți că ați greșit și cu cuvântul și cu fapta, dar nu mai aveți rușine. V-ați dus cu SPP-iști, vă era frică de oameni, vă e frică de popor?

Mi s-a spus că vor fi invitate oficialitățile și sponsorii, și m-am gândit când am auzit sponsorii că va fi plină catedrala de cetățenii români, pentru că principalii sponsori ai catedralei sunt cetățenii români. Niciuna din oficialitățile care au fost astăzi prezente acolo nu au dat bani din buzunarul lor și din buzunarul nostru, al cetățenilor, pentru că sunt bani publici.

Ăia care urlau anii trecuți că se dau prea mulți bani publici pentru contruirea acestei catedrale, astăzi dau miliarde de euro Ucrainei. Au vrut să termine biserica, de ani de zile este o luptă împotriva bisericii. Sigur, sunt cazuri care într-adevăr dezonorează biserica, dar, repet, sunt preoți care își iubesc enoriașii și țara și dacă voi putea vreodată voii face împreună cu Biserica Ortodoxă Română ceea ce ar trebui să facă și ceea ce fac alte biserici: spitale, școli, așezăminte sociale, educație pentru copii, ăsta este rolul bisericii. Nu să facă politică, nu să stabilească cine poate să stea în biserică și cine nu. Biserica este a lui Dumnezeu, nu e a voastră. Credința este în suflet, și credeți-mă, că Dumnezeu are grijă de toate.

Poate ați uitat că cei care astăzi au stat în primele rânduri, Orban, Iohannis, Arafat și toți ceilalți ne-au închis în case în pandemie și nu ne-au dat voie nici măcar să ne ducem să ne luăm lumină, nici măcar să ne împărtășim. Vă aduceți aminte când vorbeau despre lingurițele de unică folosință? Da, avem nevoie de spitale. Dar voi puteți să le construiți și nu le-ați construit.

V-ați bătut joc de banii cetățenilor români. Ați împrumutat țara până când n-a mai putut să răsufle. Și acum vă împăunați cu o construcție care este a românilor? Cum ați putut să vă duceți acolo știindcă afară, în frig, stau mii de oameni care s-au trezit cu noaptea în cap sau care poate au venit de la distanțe de sute de kilometri și i-ați ținut la garduri până seara la ora 8? Ce suflet aveți? Ce fel de oameni sunteți?

Am să vă arăt în această seară adevărul, pentru că adevărul întotdeauna ne va elibera și va arăta acolo unde este impostura. Acolo unde este ipocrizia. Vă e frică de oameni? Asta este singura explicație pentru care n-ați avut nici măcar bunul simt să vă duceți să-i salutați pe oameni. Din afară de George Smion și de Viorica Dăncilă, nici unul n-a avut curaj să meargă printre ei. Aroganți, plini de ei, au privit de sus mulțimea.

Le place la putere. Vine valul! Vine valul, credeți-mă! Și nu va scăpa niciunul. O să vă arăt în seara asta toate aceste lucruri și mă bucur că sunt din ce în ce mai mulți oamenii care au curajul să le spună în față lui Nicușor Dan și lui Bolojan ce trăiesc și ce li se întâmplă. Am auzit că la care au și fost unii amendați.

O să vorbesc și despre suveraniștii vopsiți, trădătorii de pe care despre care vorbea și Călin Georgescu, care s-au ascuns în partidele suveraniste, apoi au plecat și acum fac pact cu diavolul doar pentru o fărâmă de putere. Ați văzut ce s-a întâmplat în Irlanda? N-ați văzut? Pentru că nu vorbește nicio televiziune despre asta. A câștigat președinția o femeie avocat care este împotriva Uniunii Europene, împotriva narmării cu cel mai mare scor din istoria Irlandei. 63%!

Vine valul! Credeți-mă! Iar Dumnezeu e sus!

Am auzit că și domnul Trăilă își căuta loc prin față, pe acolo, pe la catedrală. M-am întrebat cine este doamna care stătea lângă domnul Grindeanu, împopoțonată cu flori și cu bentiță, care mai tot timpul a râs. Soția președintelui senatului, Mircea Brudean. Ce căuta acolo această doamnă? M-am întrebat cine este doamna cu pălăria albă care stătea lângă Ilie Bolojan. Era doamna Iulia Scântei, unul din membrii Curții Constituționale, cea care a și scris proiectul de lege împotriva magistraților.

Le mulțumesc tuturor colegiilor mei care astăzi au stat între oameni, acolo unde ar fi trebuit să stea și politicienii. Asta este realitatea. Realitatea plus televiziunea poporului.

Nici nu știți ce vă așteaptă. Jigniți-mă, amenințați-mă. Vine valul. Nici nu știți ce o să vă lovească. ”, a spus Anca Alexandrescu în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

