Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel l-a criticat atât pe președintele României, Nicușor Dan, cât și pe premierul Ilie Bolojan, pe care i-a acuzat că se concentrează pe probleme externe, în detrimentul cetățenilor români.

„Va fi din ce în ce mai rău, și înțeleg că și lui Bolojan i se pregătesc niște proteste la Carei, acolo unde urmează să meargă. Oamenii încep să își piardă răbdarea, încep să vină facturile, pentru că ușor ușor se răcește afară. Dincolo de facturi oamenii văd în fiecare zi că cumpărăturile pe care le fac devin din ce în ce mai scumpe și evident în buzunare banii sunt din ce în ce mai puțini. Dincolo de asta, atât Bolojan cât și Nicușor Dan nu se preocupă decât de Moldova și de Ucraina, în niciun caz de cetățenii români. Dacă se poate să ia cât mai mult de la cetățenii români.

L-am văzut și astăzi, am văzut câteva momente din prestația lui Nicușor Dan la Bruxelles și o ținea langa cu Ucraina, că nu se poate să nu fie bani, nu se pune problema să nu fie bani în ianuarie 2026 pentru Ucraina. Deci el nu are nicio legatură cu România, singura grijă pe care o are este să influențeze justiția pe de o parte, pe de altă parte să influențeze alegerile de la București în mod ilegal, evident, evident, pentru că el ca președinte nu are dreptul să facă așa ceva.

Dar mă gândesc că disperarea cu care încearcă să își pună un urmaș la Primăria Capitalei are legătură cu frica în legătură cu cine vine în urma lui, că va scoate la lumină ce a făcut, sau, mă rog, ce nu a făcut acolo”, a spus Anca Alexandrescu.

Planurile pentru Primăria Capitalei

„Eu sunt foarte aproape de a lua o decizie pentru acest pas. Am primit mai multe semnale în acest sens că oameni care îl susțin pe Nicușor Dan au aceași abordare, să voteze pentru mine, pentru că știu clar, nu am mamă, nu am tată, am demostrat acest lucru în 5 ani și jumătate, nu voi fi ținută din spate de niciun partid, le mulțumesc tuturor celor care vor să mă susțină, spun da tuturor celor de la partide care vor să mă susțină, spun da tuturor celor care vor de la partide să susțină această candidatură, dar această candidatură nu are legătură cu absolut nimic decât cu dorința de a arăta că se poate și altfel în țara asta.

Asta ne dorim cu toții, și sunt convinsă că absolut toți bucureștenii, indiferent de opțiunile politice își doresc să trăiască într-un oraș curat, civilizat, în care să aibă tot ceea ce există în toate capitalele europene. Și lucrurile astea se pot face foarte ușor, dacă îți iubești orașul, dacă îți iubești concentățenii, dacă îți iubești țara. Nu trebuie decât schimbat modul de abordare, de pus oamenii la treabă și de gestionat banii corect, să nu se mai scurgă la diverse grupuri de interese, dar despre lucrurile astea sunt convinsă că se va vorbi în perioada următoare și în campania electorală”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

