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Actual· 2 min citire
ALERTĂ ÎN TULCEA. Drone detectate de MApN la graniță
Foto/Arhivă/Profimedia
Ministerul Apărării Naționale a instituit o nouă stare de alertă în nordul Dobrogei în noaptea de vineri spre sâmbătă. Decizia a fost luată după ce radarele armatei au reperat mai multe ținte aeriene care evoluau în proximitatea graniței, în zona localităților ucrainene Chilia și Ismail, autoritățile române transmițând un mesaj RO-Alert populației din Tulcea pentru adoptarea măsurilor de protecție.
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