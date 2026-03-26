O majoritate de 21 de consilieri au votat pentru închiderea 'păcănelelor', un ales local s-a abținut, iar altul nu a participat la vot.



'Cred că este un moment important pentru comunitatea noastră prin această măsură pe care am supus-o atât dezbaterii publice în termen legal, atât unui dialog deschis în cadrul comisiilor de specialitate, cât și în plen, unde nu interzicem nimănui să-și spună punctul de vedere', a declarat primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, inițiatorul proiectului de hotărâre.

Argumentele Consiliului Local în favoarea deciziei

Reprezentanții Consiliului Local au arătat în proiectul de hotărâre privind interzicerea 'păcănelelor' că studii și analize realizate la nivel național și internațional evidențiază faptul că extinderea necontrolată a activităților de jocuri de noroc poate genera efecte sociale negative semnificative, cum ar fi apariția sau agravarea dependenței de jocuri de noroc, afectarea stabilității financiare a persoanelor implicate și a familiilor acestora, creșterea gradului de vulnerabilitate a unor categorii sociale sau manifestarea unor comportamente cu potențial antisocial în proximitatea localurilor unde se desfășoară astfel de activități.



„Restricționarea sau interzicerea acestor activități poate contribui la reducerea numărului de persoane implicate în comportamente antisociale sau infracționale, la diminuarea incidenței dependenței și a patologiilor asociate, depresie, anxietate, tendințe suicidare, precum și la scăderea cazurilor de abandon familial, neglijare a minorilor ori violență domestică generate de pierderi financiare semnificative. De asemenea, jocurile de noroc afectează în mod disproporționat persoanele cu venituri sociale reduse, astfel încât eliminarea sau limitarea lor poate reprezenta o măsură de protecție socială pentru cetățenii vulnerabili”, se arată în motivarea deciziei.

Incidente în locațiile cu păcănele

De asemenea, au fost prezentate o serie de date conform cărora, în perioada 2024 - 2025 au fost sesizate un număr de 21 de incidente în locațiile cu jocuri de noroc sau în preajma acestora, în urma cărora au fost întocmite 16 dosare penale, aplicate 18 sancțiuni contravenționale și s-a dispus reținerea unei persoane. Totodată, au fost identificați trei minori care participau la jocuri de noroc, fiind sesizat Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.



Mai mulți angajați ai unor săli de jocuri de noroc din municipiul Vaslui au participat la ședința CL Vaslui, solicitând amânarea luării unor decizii și organizarea unei dezbateri 'corecte și transparente'. Anterior, aceștia au participat la ședințele pe comisii și au organizat o întâlnire cu ocazia căreia și-au manifestat dezacordul cu privire decizia autorităților locale de a închide aceste locații, acuzând că dezbaterea publică inițiată la nivel local nu a fost una reală. Ei au avertizat că odată cu închiderea sălilor de jocuri de noroc se vor pierde locuri de muncă, vor scădea încasările la bugetul local, iar spațiile comerciale în care funcționează acum sălile de jocuri vor rămâne goale.

Argumentele psihologilor

La ședință au participat și psihologi care au vorbit despre situația delicată a persoanelor care ajung să dezvolte dependență față de jocurile de noroc și care au lăsat să se înțeleagă că închiderea acestor săli de jocuri este benefică.

Ce se va întâmpla cu agenții economici

Conform deciziei consilierilor locali, operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a hotărârii, își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației, iar cei care desfășoară activități de jocuri de noroc de tip loto tradițional și pariuri sportive vor putea funcționa numai în baza autorizației emise conform regulamentului local de reglementare a acestor activități.



Odată cu închiderea celor peste 50 de săli cu jocuri de noroc de tip 'slot machine' din municipiul Vaslui, peste 150 de salariați ar putea rămâne fără locuri de muncă.



Consilierii locali au transmis că pe viitor vor analiza oportunitatea organizării ulterioare a unor jocuri de noroc în număr limitat, situate în anumite zone, care vor putea fi aprobate de un regulament strict aprobat la nivel local.



Primăria Vaslui a pus la începutul lunii martie în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc de tip 'păcănele' pe raza municipiului, după ce primarul Lucian Braniște a anunțat că va propune Consiliului Local adoptarea unei hotărâri prin care să se interzică locațiile cu astfel de jocuri de noroc.



Braniște a afirmat atunci că în ultimii ani, jocurile de noroc au devenit o problemă reală în multe comunități din România, dar că dincolo de reclame și lumini colorate, în spatele acestor săli există prea des povești cu familii afectate, datorii, dependență și suferință. El a precizat că fiind vorba despre un subiect sensibil, se așteaptă să existe opinii diferite cu privire la o astfel de măsură și a menționat că sunt necesare discuții publice și consultări, pentru ca decizia să fie una asumată și corectă pentru comunitate.



Guvernul a modificat, la sfârșitul lunii februarie, Ordonanța de urgență privind administrația, introducând obligația operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare emisă de administrația publică locală în raza căreia își desfășoară activitatea.



Potrivit noilor reglementări, operatorii economici care dețin licență valabilă la nivel național nu vor mai putea funcționa fără acordul administrației locale, responsabilitatea fiind transferată parțial către autoritățile locale, care vor decide, prin hotărâri de Consiliu Local, dacă și în ce condiții permit funcționarea sălilor de jocuri de noroc.

