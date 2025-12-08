Indiferent dacă depozitezi morcovii în frigider, dulap sau cămară, ține-i departe de fructele și legumele care produc gazul numit etilenă, cum ar fi merele, avocado, bananele, ardeii și roșiile, deoarece acestea accelerează coacerea și fermentarea, scrie BBC Good Food.

Pentru a menține legumele proaspete cât mai mult timp, pune-le într-un recipient închis, cu foarte puțină apă pe fund. În acest fel, morcovii rămân crocanți, deoarece acest absorb în mod natural umezeală.

Depozitarea în frigider folosind această metodă îi poate face să reziste până la trei luni.

Morcovii din propria grădină

Dacă i-ai crescut și cules tu, și nu i-ai cumpărat din magazin, depozitează-i în condiții similare celor din mediul lor de creștere. Specialiștii recomandă să îi pui într-un sol bine drenat până ești gata să îi pregătești. Îi poți proteja de îngheț acoperindu-i cu un strat gros de paie sau ferigă uscată.

Poți, de asemenea, să „umpli o cutie mare cu nisip horticol amestecat cu așchii de lemn sau cu pământ și să așezi morcovii în straturi, având grijă să fie complet acoperiți.”

Pungile de plastic se îndepărtează

Nu uita să scoți morcovii din ambalajul de plastic când ajungi acasă.Experții explică faptul că aceste pungi subțiri sunt destinate doar transportului și nu sunt potrivite pentru depozitare, deoarece „rețin excesul de umezeală, ceea ce duce la degradarea și putrezirea morcovilor”.

Morcovi murdari, mai rezistenți

Nu îi spăla imediat, urmele de pământ de pe morcovii nespălați acționează ca o barieră suplimentară, protejându-i de deshidratare. De asemenea, se recomandă să tai frunzele verzi de la vârf, deoarece acestea „trag apa din rădăcină”.

Morcovi curățați

Dacă ai curățat morcovii, învelește-i într-un prosop de bucătărie curat și umed și păstrează-i în frigider. Alternativ, pune-i într-un recipient închis cu un strat subțire de apă pe fund și păstrează-i la rece.

Dacă ai curățat morcovii, învelește-i într-un prosop de bucătărie curat și umed și păstrează-i în frigider. Alternativ, pune-i într-un recipient închis cu un strat subțire de apă pe fund și păstrează-i la rece.