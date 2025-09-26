Potrivit unor surse apropiate, și soțul lui Kristin se afla în aceeași seară la concert – nu singur, ci împreună cu amanta, femeia care între timp a devenit partenera lui oficială.

Concerte, imagini virale și demisii

Momentul în care camerele de pe stadion i-au surprins pe Kristin Cabot și Andy Byron într-o ipostază intimă a devenit rapid viral, alimentând speculațiile despre o relație ascunsă între cei doi. În scurt timp, atât Cabot, cât și Byron și-au dat demisia din compania americană.

Inițial s-a zvonit că soțul lui Kristin, Andrew Cabot, ar fi fost plecat în Japonia în perioada respectivă. Totuși, publicația People notează că acesta se afla, de fapt, la concert, însoțit de o altă femeie. Relația extraconjugală s-a transformat între timp într-o legătură asumată.

Separare înainte de divorț

Sursele mai precizează că Kristin și Andrew Cabot erau deja separați la momentul concertului, deși actele de divorț nu fuseseră încă depuse. Ulterior, Kristin a inițiat procedura oficială, iar următorul termen în proces este programat pentru 26 octombrie.

Un purtător de cuvânt al lui Andrew Cabot a declarat pentru presă:

„Andrew și Kristin erau separați în mod privat și amiabil cu câteva săptămâni înainte de concert. Decizia de divorț fusese deja luată. Andrew își dorește acum ca familia lui să fie ferită de speculații și să își păstreze discreția.”

Povestea a generat numeroase reacții în social media, fiind privită atât ca un episod de infidelitate, cât și ca un exemplu de viață personală expusă în mod public. Indiferent de interpretări, atât Kristin Cabot, cât și fostul ei soț par să-și fi refăcut viața, fiecare alături de o nouă persoană.