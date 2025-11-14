Potrivit documentului prezentat de Realitatea Plus, analizele medicale indică faptul că transaminazele erau crescute de peste șase ori față de valorile normale.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, avocatul familiei îndoliate, Georgiu Coman, a sugerat că, într-o astfel de situație, cadrele medicale de la clinica dentară pot fi acuzate de malpraxis.

Acesta a explicat că nu este clar de ce medicii au recurs la o asemenea metoda de sedare, având în vedere că medicii aveau la dispoziție și o metodă de anestezie ușoară prin inhalare.