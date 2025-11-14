Controverse URIAȘE în cazul fetiței care a murit la stomatologie. Indicatori alarmanți în fișa de analize, de ce medicii au realizat anestezia? – DOCUMENT

Răsturnare de situație în cazul fetiței de 2 ani care a murit în timpul unei intervenții stomatologice cu anestezie generală. Realitatea Plus a prezentat în exclusivitate fișa de analize a micuței, care arată că o serie de parametri nu erau în limite normale și că, teoretic, nu ar fi trebuit să intre în operație.

Potrivit documentului prezentat de Realitatea Plus, analizele medicale indică faptul că transaminazele erau crescute de peste șase ori față de valorile normale.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, avocatul familiei îndoliate, Georgiu Coman, a sugerat că, într-o astfel de situație, cadrele medicale de la clinica dentară pot fi acuzate de malpraxis.

Acesta a explicat că nu este clar de ce medicii au recurs la o asemenea metoda de sedare, având în vedere că medicii aveau la dispoziție și o metodă de anestezie ușoară prin inhalare.

 

