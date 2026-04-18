Tensiuni și speranțe în Orientul Mijlociu: Între redeschiderea Strâmtorii Ormuz și promisiunea unui acord de pace

După o perioadă de incertitudine maximă, semnalele diplomatice încep să prăfuiască orizontul conflictului din Orientul Mijlociu. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a confirmat vineri că Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă, o decizie venită în contextul armistițiului convenit recent în Liban. În paralel, de la Washington, președintele american Donald Trump a alimentat optimismul piețelor declarând că se așteaptă ca un acord final pentru încheierea războiului cu Iranul să fie semnat „în curând”. Cu toate acestea, liderul american a rămas rezervat cu privire la momentul exact al finalizării negocierilor, lăsând comunitatea internațională într-o așteptare prudentă.

Bilanțul unui dezastru energetic fără precedent în istoria modernă

Dincolo de discursul politic, cifrele care descriu criza declanșată la sfârșitul lunii februarie sunt de-a dreptul colosale. Potrivit firmei de monitorizare Kpler, peste 500 de milioane de barili de petrol brut și condensat au fost radiați de pe piața globală, marcând cea mai mare perturbare a aprovizionării energetice din istoria modernă. Pentru a înțelege dimensiunea acestei pierderi, analistul Iain Mowat de la Wood Mackenzie subliniază că această cantitate ar fi putut acoperi cererea mondială de combustibil pentru aviație timp de zece săptămâni sau ar fi putut alimenta întreaga flotă rutieră de pe planetă timp de 11 zile.

Mai mult, această „gaură neagră” energetică echivalează cu consumul total de petrol al Statelor Unite pentru o lună întreagă sau cu necesarul tuturor țărilor europene pentru aceeași perioadă. În termeni militari, barilii pierduți ar fi putut susține operațiunile armatei americane timp de șase ani, ilustrând astfel magnitudinea șocului suferit de economia mondială.

Prăbușirea producției în Golful Persic și impactul asupra aviației

Uda de conflict, regiunea Golfului Persic a suferit o lovitură paralizantă în luna martie, când țările arabe au pierdut aproximativ 8 milioane de barili din producția zilnică. Această scădere este comparabilă cu oprirea simultană a tuturor operațiunilor giganților ExxonMobil și Chevron. Sectorul aviatic a fost unul dintre cele mai expuse, exporturile de combustibil de profil din state precum Arabia Saudită, Qatar sau Emiratele Arabe Unite prăbușindu-se de la aproape 20 de milioane de barili în februarie, la puțin peste 4 milioane în lunile martie și aprilie la un loc. Cantitatea evaporată din piață ar fi fost suficientă pentru a asigura combustibilul necesar pentru 20.000 de zboruri dus-întors pe ruta New York – Londra.

Pierderi financiare de miliarde și o revenire sub semnul întrebării

Impactul financiar este la fel de sever precum cel fizic. Cu un preț mediu de 100 de dolari pe baril menținut pe durata conflictului, veniturile pierdute de statele producătoare se ridică la aproximativ 50 de miliarde de dolari. Analistul Johannes Rauball de la Kpler observă că această sumă reprezintă echivalentul a 1% din PIB-ul Germaniei sau întreaga bogăție produsă anual de state precum Letonia sau Estonia.

Chiar dacă Strâmtoarea Ormuz este acum tranzitabilă, drumul spre normalitate pare lung și anevoios. Stocurile globale depozitate pe uscat au scăzut drastic, iar procesul de repornire a câmpurilor petroliere, în special a celor cu țiței greu din Irak și Kuweit, ar putea dura până la cinci luni. Presiunea asupra prețurilor va rămâne probabil ridicată până la vară, mai ales că infrastructura critică, inclusiv complexul de gaze naturale lichefiate Ras Laffan din Qatar și diverse capacități de rafinare, a suferit deteriorări ce vor necesita ani de zile pentru a fi complet remediate.