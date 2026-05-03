Dronă prăbușită în Suceava, la 25 km de granița cu Ucraina. Autoritățile sunt în alertă

Sursă: Realitatea PLUS

O dronă a fost găsită prăbușită în județul Suceava, la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Incidentul a avut loc în zona localității Șerbăuți, potrivit informațiilor transmise de autorități, potrivit Realitatea PLUS.

Din imaginile făcute publice de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava se vede că aparatul de zbor a căzut pe un câmp, fără să afecteze locuințe sau infrastructură din apropiere. Până în acest moment, autoritățile au confirmat că nu există persoane rănite.

Dronă găsită prăbușită în județul Suceava

Cu toate acestea, zona a fost securizată, iar echipele specializate fac verificări pentru a stabili exact proveniența dronei și condițiile în care aceasta a ajuns pe teritoriul României. Astfel de situații sunt tratate cu maximă precauție, mai ales în contextul apropierii de graniță și al riscurilor legate de conflictul din regiune.

Incidentul readuce în discuție nevoia de monitorizare mai eficientă a spațiului aerian. Autoritățile au început deja investiții în sisteme care pot detecta mai rapid astfel de aparate. Un exemplu este programul SAFE program, care vizează dezvoltarea infrastructurii de securitate, inclusiv capacități mai bune de identificare și urmărire a dronelor în apropierea frontierelor.

În perioada următoare, sunt așteptate informații oficiale suplimentare care să clarifice dacă este vorba despre o dronă de supraveghere, una rătăcită sau un aparat implicat în activități militare.