Tragedie pe un șantier din Cluj: un tânăr de 20 de ani, strivit de o placă de beton. Tatăl lui murise în același loc
Tânăr Cluj decedat
Un tânăr de 20 de ani din Bistrița-Năsăud și-a pierdut viața în urma unui accident de muncă produs pe un șantier din comuna Feleacu. Acesta a fost strivit de o placă de beton care s-a desprins de pe un imobil aflat în construcție.
Tragedia a avut loc în după-amiaza zilei de 29 aprilie, în jurul orei 17:00, când elementul de beton a căzut peste victimă. La fața locului au fost trimise două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, însă rănile suferite de tânăr au fost extrem de grave.
Un tânăr de doar 20 de ani a murit în urma unui accident de muncă
Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, fiind nevoiți să declare decesul la locul accidentului. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii au confirmat că tânărul a fost găsit decedat după ce o componentă din beton s-ar fi desprins și ar fi căzut peste el. Ancheta este coordonată de procurori și vizează mai multe posibile infracțiuni, inclusiv ucidere din culpă și nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Autoritățile încearcă să stabilească dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță pe șantier. Verificările continuă pentru a clarifica exact cum s-a produs accidentul și cine se face responsabil de această tragedie, conform presei locale.
