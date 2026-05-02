Prins cu droguri în Mamaia, un bărbat a încercat să mituiască jandarmii: le-a oferit 8.000 de lei ca să scape

Un bărbat a fost depistat de jandarmi în stațiunea Mamaia având asupra sa substanțe interzise, iar ulterior a încercat să le ofere bani pentru a evita măsurile legale. Incidentul a avut loc în seara de 1 mai, în jurul orei 21:00, în timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice desfășurate de Gruparea Mobilă de Jandarmi Constanța.

Potrivit jandarmilor, bărbatul se afla într-un autoturism și a atras atenția după ce a fost observat ținând în dreptul feței o bancnotă și un plic autosigilant transparent. În urma verificărilor, acesta a predat o bancnotă de 10 lei și plicul, care conținea substanțe interzise. După control, bărbatul a scos o sumă de bani și a încercat să o ofere jandarmilor. Deși i s-a explicat că darea de mită este infracțiune, acesta a insistat și a spus că poate oferi și mai mulți bani dintr-o borsetă aflată în mașină. Suma totală oferită a fost de aproximativ 7.950 de lei.

Cazul a fost preluat de Direcția Anticorupție

Jandarmii au sesizat Direcția Generală Anticorupție, iar bărbatul a fost dus la sediul Poliției Mamaia pentru continuarea cercetărilor. Substanțele găsite asupra bărbatului, precum și suma de bani oferită au fost ridicate în vederea confiscării, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.