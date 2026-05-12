Mașină răsturnată pe DN58B, în Reșița. Trei persoane au fost duse la spital
Mașină răsturnată Reșița/ Sursa foto: Buletindetimisoara.ro.
Un accident rutier grav s-a produs luni seară pe DN58B, în Reșița, după ce un autoturism s-a răsturnat pe carosabil. La fața locului au intervenit de urgență pompierii, ambulanțele și echipajele de descarcerare, după ce una dintre victime a rămas blocată în mașină.
Intervenția a fost făcută de echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Reșița, care au ajuns în zonă cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare. De asemenea, au fost trimise și două echipaje ale Serviciul de Ambulanță Județean Caraș-Severin pentru acordarea primului ajutor.
Una dintre victime a fost scoasă dintre fiarele mașinii
În urma accidentului, trei persoane au fost rănite, iar una dintre victime a rămas încarcerată în autoturismul răsturnat. Pompierii au intervenit pentru extragerea acesteia dintre fiarele contorsionate ale mașinii, iar apoi victima a fost predată echipajelor medicale. Potrivit autorităților, toate cele trei persoane implicate în accident erau conștiente în momentul în care salvatorii au ajuns la locul intervenției.
După acordarea îngrijirilor medicale la fața locului, toate victimele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul de pe DN58B. Pe durata intervenției și a operațiunilor de degajare a carosabilului, traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate.
Citește și:
- 12:42 - Cum trăia liderul celui mai de temut clan din Constanța. Vila de 600.000 de euro pusă sub sechestru în dosarul secolului „Calul Troian”
- 11:44 - Alertă în Râmnicu Vâlcea. Adolescentă de 17 ani dată dispărută după ce a plecat dintr-un spital
- 20:21 - Alertă în Turnu Măgurele. Avarie la o magistrală de gaz, situată în apropierea unei școli, din cauza unui muncitor
- 18:31 - Incident deosebit de grav în Gara Bușteni. O persoană s-a electrocutat, după ce s-a urcat pe un tren. A fost solicitat elicopterul SMURD
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News