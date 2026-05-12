Mașină răsturnată pe DN58B, în Reșița. Trei persoane au fost duse la spital

Sursă: Realitatea.net

Un accident rutier grav s-a produs luni seară pe DN58B, în Reșița, după ce un autoturism s-a răsturnat pe carosabil. La fața locului au intervenit de urgență pompierii, ambulanțele și echipajele de descarcerare, după ce una dintre victime a rămas blocată în mașină.

Intervenția a fost făcută de echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Reșița, care au ajuns în zonă cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare. De asemenea, au fost trimise și două echipaje ale Serviciul de Ambulanță Județean Caraș-Severin pentru acordarea primului ajutor.

Una dintre victime a fost scoasă dintre fiarele mașinii

În urma accidentului, trei persoane au fost rănite, iar una dintre victime a rămas încarcerată în autoturismul răsturnat. Pompierii au intervenit pentru extragerea acesteia dintre fiarele contorsionate ale mașinii, iar apoi victima a fost predată echipajelor medicale. Potrivit autorităților, toate cele trei persoane implicate în accident erau conștiente în momentul în care salvatorii au ajuns la locul intervenției.

După acordarea îngrijirilor medicale la fața locului, toate victimele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul de pe DN58B. Pe durata intervenției și a operațiunilor de degajare a carosabilului, traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate.