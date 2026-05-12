Curs valutar BNR, 12 mai. Euro continuă să scadă după recordul istoric atins săptămâna trecută
Curs valutar 12 mai
BNR a anunțat marți un curs oficial de 5,2103 lei pentru un euro, în scădere față de valoarea de 5,2222 lei înregistrată luni. Chiar dacă moneda europeană rămâne peste pragul de 5 lei, leul a recuperat ușor după fluctuațiile puternice din ultimele zile.
Miercurea trecută, euro atinsese un nou maxim istoric, fiind cotat la 5,2688 lei.
Dolarul și lira sterlină au scăzut ușor
Potrivit cursului valutar publicat de BNR, și dolarul american a înregistrat o mică scădere. Moneda americană a fost cotată la 4,4352 lei, față de 4,4371 lei în ziua precedentă. Lira sterlină a coborât și ea la 6,0051 lei, după ce luni fusese cotată la 6,0355 lei.
În același timp, francul elvețian a fost cotat la 5,6803 lei, în scădere față de nivelul de 5,6989 lei anunțat anterior de BNR. În timp ce principalele valute au înregistrat scăderi ușoare, prețul aurului a continuat să crească. Banca Națională a anunțat un preț de 669,8599 lei pentru un gram de aur, față de 664,7713 lei în ședința precedentă.
Citește și:
- 13:35 - Autorizație emisă pentru Magistrala 6: 1 Mai-Otopeni: anunțul Metrorex - VIDEO
- 12:07 - Rusia își revizuiește drastic previziunile de creștere economică pentru 2026: de la 1,3% la doar 0,4%
- 11:19 - Sindicatul de la Damen Mangalia a atacat în instanță decizia de blocare a plății restanțelor salariale
- 09:09 - Grecia, gata să ramburseze anticipat o parte din datoria din 2010: anunțul Guvernului de la Atena
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News