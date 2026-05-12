Curs valutar BNR, 12 mai. Euro continuă să scadă după recordul istoric atins săptămâna trecută

BNR a anunțat marți un curs oficial de 5,2103 lei pentru un euro, în scădere față de valoarea de 5,2222 lei înregistrată luni. Chiar dacă moneda europeană rămâne peste pragul de 5 lei, leul a recuperat ușor după fluctuațiile puternice din ultimele zile.

Miercurea trecută, euro atinsese un nou maxim istoric, fiind cotat la 5,2688 lei.

Dolarul și lira sterlină au scăzut ușor

Potrivit cursului valutar publicat de BNR, și dolarul american a înregistrat o mică scădere. Moneda americană a fost cotată la 4,4352 lei, față de 4,4371 lei în ziua precedentă. Lira sterlină a coborât și ea la 6,0051 lei, după ce luni fusese cotată la 6,0355 lei.

În același timp, francul elvețian a fost cotat la 5,6803 lei, în scădere față de nivelul de 5,6989 lei anunțat anterior de BNR. În timp ce principalele valute au înregistrat scăderi ușoare, prețul aurului a continuat să crească. Banca Națională a anunțat un preț de 669,8599 lei pentru un gram de aur, față de 664,7713 lei în ședința precedentă.