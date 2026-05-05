Scene șocante la Constanța: tânăr legat de gât și plimbat lângă o căruță. Trei tineri, reținuți

Trei tineri au fost reținuți după ce ar fi agresat și sechestrat un băiat de 18 ani, pe care l-au constrâns să meargă legat cu o funie, sub amenințări. Vă avertizăm că urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în spcecial minorii!

Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Constanţa informează, miercuri, că poliţişti ai Secţiei 1 Băneasa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au reţinut trei tineri, cu vârste cuprinse între 17 şi 21 de ani, bănuiţi de lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violenţe şi ameninţare.



Ce spune Poliția

Astfel, la data de 3 mai, în jurul orei 18.40, poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Băneasa au fost sesizaţi, prin apel 112, că un tânăr de 18 ani ar fi fost agresat fizic de către mai multe persoane.

"În urma cercetărilor efectuate de către poliţişti a reieşit că, în timp ce s-ar fi aflat pe o stradă din localitatea Băneasa, având un sac de box asupra sa, tânărul în cauză ar fi fost interpelat de către alţi trei tineri, de 17, 19, respectiv 21 de ani, care s-ar fi aflat într-un atelaj hipo şi care i-ar fi solicitat sacul de box. După ce a fost de acord să le ofere obiectul, bărbatul de 21 de ani l-ar fi tras în atelajul hipo, cu forţa, pe tânărul de 18 ani, iar ulterior l-ar fi legat cu o funie în jurul gâtului şi l-ar fi condus la marginea satului, unde cei 3 presupuşi autori l-ar fi agresat fizic şi l-ar fi legat la atelajul hipo, lângă cal, ulterior fiind pus să meargă odată cu calul", precizează IPJ Constanţa.



Potrivit sursei citate, când au revenit la domiciliu, bărbatul de 21 de ani l-ar fi ameninţat pe tânărul de 18 ani cu acte de violenţă dacă va anunţa organele de poliţie.



Măsurile luate

"În conformitate cu prevederile Legii 26/2004, victima a completat formularul de evaluare a riscului, reieşind că există risc iminent ca viaţa, sănătatea sau integritatea fizică să fie puse în pericol, astfel că a fost emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva tinerilor de 19 şi 21 de ani", menţionează sursa citată.



În urma administrării probelor, cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, iar marţi vor fi prezentaţi procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, pentru a fi dispuse măsuri corespunzătoare.

