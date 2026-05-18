Spitalul de Psihiatrie Ștei, sancționat după confirmarea unui caz de hantavirus

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul Sănătății a anunțat luni că Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei a fost sancționat de Inspecția Sanitară de Stat, după ce inspectorii au descoperit multiple nereguli privind igiena, deratizarea și respectarea circuitelor sanitare, în contextul confirmării unui caz de infecție cu hantavirus.

Ministerul Sănătății a transmis luni că Inspecția Sanitară de Stat a efectuat un control la Spitalul de Psihiatrie Ștei, după confirmarea unui caz de infecție cu hantavirus în unitate. Verificările au scos la iveală mai multe neconformități legate de normele igienico-sanitare și de protocoalele de lucru.

Drept urmare, conducerea spitalului este obligată să implementeze un plan de conformare cu măsuri urgente, vizând în special remedierea deficiențelor din blocul alimentar și refacerea procedurilor de deratizare.

Măsuri imediate pentru limitarea riscurilor

Potrivit informării MS, inspectorii sanitari au dispus:

relocarea pacienților contacți într-o zonă izolată, organizată în saloane tip nucleu, cu circuite separate.

carantinarea acestora pentru 21 de zile, sub supraveghere medicală.

Măsurile au fost luate pentru protejarea celorlalți pacienți și a personalului medical, au transmis reprezentanții MS.

Deficiențe grave în procedurile de deratizare

Controlul a scos la iveală nereguli în documentele privind deratizarea: lipseau informații esențiale precum lotul produsului utilizat și avizul biocidului, ceea ce împiedică verificarea eficienței intervenției împotriva rozătoarelor.

Pentru aceste deficiențe, spitalul a primit o amendă de 2.000 de lei, iar inspectorii desfășoară un control suplimentar la firma de deratizare.

Probleme de igienă în blocul alimentar

În blocul alimentar au fost identificate: suprafețe neigienizate și condiții necorespunzătoare de depozitare.

Pentru aceste abateri, unitatea a fost sancționată cu o amendă de 3.000 de lei, având în vedere riscul crescut de contaminare în această zonă.

Supraaglomerare peste capacitatea aprobată

Inspectorii au constatat și depășirea capacității aprobate a spitalului: 319 pacienți internați la 314 paturi funcționale, situație care afectează menținerea circuitelor sanitare corespunzătoare.