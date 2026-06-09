„Există suficienți ruși care îl urăsc pe Putin”. Gruparea misterioasă care susține că lovește din interior infrastructura Rusiei

Un grup clandestin pro-ucrainean format din cetățeni ruși afirmă că desfășoară o amplă campanie de sabotaj pe teritoriul Federației Ruse, având ca țintă infrastructura militară, energetică și de transport. Cunoscut sub numele de „Scânteia Neagră”, grupul susține că urmărește slăbirea regimului condus de Vladimir Putin prin atacuri coordonate asupra unor obiective considerate esențiale pentru funcționarea statului rus.

Existența organizației a devenit cunoscută prin declarațiile lui Igor Volobuev, fost director bancar care a părăsit Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, în 2022. Stabilit ulterior în Ucraina și implicat activ împotriva Kremlinului, Volobuev spune că mișcarea a reușit să construiască o rețea extinsă de susținători și colaboratori pe întreg teritoriul Rusiei.

Decorat de autoritățile de la Kiev și recompensat cu Crucea de Aur de președintele Volodimir Zelenski, fostul bancher susține că organizația desfășoară operațiuni menite să afecteze capacitatea economică a regimului de la Moscova.

„Misiunea mișcării Scânteia Neagră este să epuizeze potențialul economic al regimului Putin. Un accent deosebit este pus pe paralizarea industriei petroliere, sursa vitală de finanțare a regimului," a declarat Volobuev, citat de Daily Mail.

Operațiuni revendicate împotriva transporturilor și industriei energetice

Potrivit reprezentanților grupului, una dintre principalele ținte ale campaniei este rețeaua feroviară a Rusiei, considerată crucială atât pentru deplasarea echipamentelor militare, cât și pentru transportul resurselor care generează venituri importante pentru stat.

Organizația susține că a provocat distrugerea mai multor locomotive de marfă în orașele Celiabinsk și Orenburg. Conform estimărilor prezentate de grupare, pagubele rezultate s-ar ridica la aproximativ 400 de milioane de ruble.

De asemenea, membrii „Scânteia Neagră” afirmă că au sabotat vagoane-cisternă care transportau zeci de mii de litri de motorină în regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei.

Printre acțiunile revendicate se numără și atacuri asupra căii ferate Agriz–Akbași, o rută considerată strategică. Grupul susține că în cadrul acestor operațiuni au fost distruse două vagoane încărcate cu ulei mineral specializat utilizat pentru aparatură militară.

Conducte de gaz ale Gazprom, vizate de presupuse sabotaje

Lista obiectivelor despre care organizația afirmă că au fost atacate include și infrastructura energetică.

Conform declarațiilor făcute de reprezentanții mișcării, două conducte de gaz ale companiei Gazprom ar fi fost aruncate în aer în apropierea orașului Sankt-Petersburg. Este vorba despre conductele Belousovo-Leningrad și Konnaia Lahta.

Volobuev susține că aceste conducte alimentau mai mulți producători implicați în industria de apărare a Rusiei, inclusiv șantiere navale și facilități aparținând producătorului de rachete Almaz-Antei.

Grupul afirmă că dispune și de capacități de război cibernetic

Pe lângă operațiunile de sabotaj fizic, organizația susține că desfășoară și atacuri informatice împotriva unor companii importante.

Igor Volobuev afirmă că membrii grupării au compromis infrastructura IT a companiei Trans-Oil. Potrivit acestuia, operațiunea ar fi dus la blocarea activităților comerciale ale companiei și la ștergerea unor cantități uriașe de date stocate în arhivele electronice.

Fostul director bancar mai susține că organizația beneficiază de persoane infiltrate în instituții ale statului și în companii controlate de autoritățile ruse.

Printre entitățile în care grupul afirmă că are susținători se numără și Gazprom. Aceste contacte ar oferi acces la informații considerate strategice și actualizate în timp real, potrivit declarațiilor lui Volobuev.

Schimbări pe front și dificultăți economice în Rusia

Afirmațiile privind activitatea grupului apar într-o perioadă în care conflictul din Ucraina traversează o etapă diferită față de lunile anterioare.

Datele analizate de Institutul pentru Studiul Războiului indică faptul că Ucraina a recuperat în luna mai mai mult teritoriu decât a pierdut. Este a doua lună consecutivă în care bilanțul teritorial este pozitiv pentru partea ucraineană.

Potrivit acelorași date, câștigul net înregistrat de Ucraina a fost de 282 de kilometri pătrați.

În același timp, economia Rusiei continuă să resimtă efectele războiului. După patru ani de conflict, populația se confruntă cu o inflație ridicată, creșteri ale prețurilor la alimente și o presiune fiscală tot mai mare.

Mesaj direct către Occident și obiectivul declarat al organizației

În declarațiile sale, Igor Volobuev nu s-a limitat la criticile adresate Kremlinului, ci a transmis și un mesaj liderilor occidentali.

„Putin mizează pe frica voastră. Există o singură cale de a-l opri: prin efortul colectiv al întregului Occident."

Fostul bancher afirmă că scopul final al organizației depășește sabotarea infrastructurii și afectarea capacității economice a regimului.

Potrivit acestuia, obiectivul pe termen lung este „de-putinizarea” completă a Rusiei, eliminarea ideologiei imperialiste din sfera politică, economică și educațională. În viziunea grupului, acest proces ar trebui să fie urmat de ceea ce Volobuev numește „un proces al putinismului”.

În același timp, liderul mișcării susține că opoziția față de actualul regim este mai extinsă decât se crede în exterior.

„Există suficienți ruși care îl urăsc pe Putin.”