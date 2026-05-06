Locul din România care l-a lăsat pe Elon Musk cu gura căscată. Comentariu laudativ de la cel mai bogat om din lume

Salina Slănic Prahova a ajuns din nou în centrul atenției internaționale după ce imaginile spectaculoase din interior au fost distribuite masiv pe rețelele sociale și au generat reacții din partea unor personalități globale.

Locul este considerat una dintre cele mai impresionante formațiuni subterane din România, fiind frecvent comparat cu spații fantastice din cultura populară datorită dimensiunilor sale și aspectului arhitectural.

Reacția lui Elon Musk

Cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, a reacționat la o postare virală în care Salina Slănic Prahova era comparată cu Minele din Moria, din universul „Stăpânul Inelelor”.

Postarea a apărut pe o pagină dedicată fanilor universului creat de J.R.R. Tolkien și a devenit rapid virală la nivel global.

Mesajul asociat clipului era: „Salina Slănic din România este cel mai apropiat lucru de pe Pământ de Minele din Moria”.

La această postare, Elon Musk a comentat simplu: „Wow”.

Postarea virală și reacțiile online

Imaginile din Salina Slănic Prahova au adunat milioane de vizualizări pe platformele sociale, fiind distribuite intens de comunități internaționale de fani ai seriei „Stăpânul Inelelor”.

Postarea a depășit 4 milioane de vizualizări și a strâns peste 73.000 de aprecieri, iar secțiunea de comentarii a adunat sute de reacții din întreaga lume.

Comparația cu universul „Stăpânul Inelelor”

În primul film al trilogiei „Stăpânul Inelelor”, Minele din Moria sunt prezentate ca un vast regat subteran construit de pitici, celebru pentru dimensiunile sale uriașe și pentru resursele sale legendare.

Comparația cu Salina Slănic Prahova a fost intens discutată online, fiind considerată de mulți utilizatori o paralelă vizuală evidentă.

Opinia comunității fanilor Tolkien

Și membrii comunității fanilor Tolkien din România consideră comparația dintre cele două spații ca fiind justificată.

Bogdan Stanciu a declarat: „Potrivită și foarte măgulitoare paralela între minele din Moria și minele de sare de la Slănic Prahova. În primul rând, se aseamănă prin scala și aspectul arhitectural absolut copleșitor, cu camerele enorme de zeci de metri înălțime, cu pereți săpați în sare.”

Un fenomen internațional recurent

Salina Slănic Prahova nu este singura locație din România care a devenit virală la nivel global.

La finalul anului 2024, Salina Turda a atras atenția internațională după ce influencerul MrBeast a publicat un videoclip filmat în subteran, care a strâns zeci de milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt.